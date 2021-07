Toto Wolff stuurde irrelevante info via email naar wedstrijdleider Masi

Toto Wolff's e-mail die hij stuurde aan Michael Masi na de crash van Max Verstappen tijdens de Britse GP bevatte een diagram met irrelevante informatie over de aanrijding tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. Dat stellen berichten daarover vandaag in de media.

De Mercedes-teambaas nam via audioberichten contact op met FIA-racedirecteur Michael Masi tijdens de rode vlag situatie na de eerste ronde van de Britse Grand Prix. Wolff spoorde Masi aan om een ​​e-mail te lezen die hij had gestuurd. Wolff sprak over "diagrammen (van) waar de auto zou moeten zijn".

Masi bleek er niet gevoelig voor en zei dat hij tijdens het leiding geven aan een race geen emails leest, omdat hij zich wil concentreren op de race.

Motorsport-total.com schrijft nu dat Wolff zijn tijd aan het verdoen was met het sturen van de e-mail naar Masi, omdat Masi het toch niet zou lezen. Bovendien schrijft de website dat de informatie in de email geen enkele info bevatte die van belang zou zijn voor de race-stewards bij het beantwoorden van de schuldvraag en het bepalen van de strafmaat.

Onofficieel document van Charlie Whiting

Het diagram dat Wolff naar Masi mailde zou een onofficieel document zijn dat wijlen Charlie Whiting ooit ter verduidelijking mailde naar Mercedes. Het doccument ontving Mercedes in 2015 nadat zij Whithing vragen hadden gesteld naar aanleiding van meerdere duels tussen Lewis Hamilton en Nico Rosberg. Dat document is echter geen officieel FIA-document.

Toto Wolff zou diezelfde diagram nu naar Masi hebben gestuurd tijdens de Britse Grand Prix, terwijl Masi dat document nooit heeft gezien. Het is dan ook geen officieel FIA-document, zo schrijft Motorsport-total.com.

De wedstrijdleiding wees Lewis Hamilton aan als veroorzaker van de klap van Verstappen. De Brit kreeg een straf van tien seconden opgelegd, maar dat kon de Brit - bij afwezigheid van de gecrashte Verstappen - niet weerhouden van het winnen van de race.

Hamilton wanhopig tijdens sprintrace

Een dag eerder nog had Lewis Hamilton het lastig tijdens de sprintrace. Halverwege die 17 ronden durende race vroeg Hamilton zijn team via de boordradio nog hardop: "Waarom is hij sneller dan mij?" Het team gaf hem geen antwoord, Max Verstappen wist de sprintrace te winnen. Een dag later stond Lewis Hamilton op het hoogste treetje van het podium, terwijl Max Verstappen voor extra controles naar het ziekenhuis werd gevlogen in Coventry.

Controversiële overwinning voor Hamilton

De controversiële overwinning van Lewis Hamilton kan in gevaar komen mochten de stewards besluiten dat het ongeval opnieuw beoordeeld moet worden. Vandaag is daartoe een hoorzitting, aangezien Red Bull Racing in beroep ging tegen de straf die de FIA Hamilton oplegde voor het veroorzaken van de crash van Verstappen in Copse Corner op Silverstone.