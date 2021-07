Toto Wolff op plek gezet door FIA: "Bezoek race-stewards tijdens race vanaf nu bestraft"

De teams in F1 zijn gewaarschuwd dat zij boetes riskeren als teambazen in de toekomst de race-stewards bezoeken tijdens een race, tenzij zij daartoe specifiek zijn uitgenodigd.

Het is een reactie op het bezoekje dat Toto Wolff en Christian Horner hebben gebracht aan de kamer van race-control nadat Lewis Hamilton Max Verstappen van de baan tikte op Silverstone. Na Verstappens crash maakte Christian Horner duidelijk dat het ongeluk volgens hem werd veroorzaakt door Lewis Hamilton. Ook Toto Wolff voelde de behoefte een lobby te beginnen bij de race-stewards van de FIA, aangezien Lewis Hamilton op dat moment een straf boven het hoofd hing.

FIA-racedirecteur Michael Masi schreef alle teams na de race op Silverstone aan. Masi heeft de teams helder gemaakt op welke momenten bezoek van teambazen gewenst is en wanneer niet. Tijdens races kunnen de teams in het vervolg een straf verwachten als zij onuitgenodigd de kamer van de race-stewards binnen benen.

Dringende boodschap via de e-mail

Toto Wolff had blijkbaar een dringende boodschap te vertellen vlak na het ongeluk van Verstappen. Wolff had weinig trek om open kaart te spelen, aangezien hij via audioberichten richting raceleider Michael Masi aankondigde dat hij een email had gestuurd. Wolff wilde weten of dat bericht was ontvangen, de boodschap was nogal urgent en in die email zou "iets over de regels" staan, zo zei Wolff tegen de wedstrijdleider.

Masi toonde zich daarvoor niet gevoelig en gaf te kennen dat hij bewust geen emails leest tijdens de race, zodat hij zich volledig kan concentreren op het leiding geven aan de race. Daarop zou Wolff de kamer van de de FIA 'binnen gestormd' zijn, verwoordde Red Bull's Helmut Marko eerder deze week.

Vage berichten via de audio

Mercedes-baas Toto Wolff pleitte in vage termen voor de onschuld van Lewis Hamilton. Zijn audiobericht van Wolff was nogal vaag.

"Michael, ik heb je net een e-mail gestuurd met de schema's waar de auto moet komen. Heb je die ontvangen?" Daarop antwoordde de Australiër: "Toto, ik open mijn e-mails tijdens een race opzettelijk niet omdat ik mij op de race concentreer."

Wolff voegde toe: "Misschien moet je hiernaar kijken, want er is iets met de regels. Ik kom eraan."

Masi antwoordde: "Voel je vrij om naar boven te gaan en de stewards direct te zien." Toen Horner dat hoorde, ging hij ook maar eens een kijkje nemen bij de stewards.

"Ongemakkelijk om te horen"

Martin Brundle van Sky Sports F1 schreef in zijn column na de race: "Het was een beetje ongemakkelijk om de teammanagers en teamleiders van Red Bull en Mercedes te horen proberen de situatie te beïnvloeden door te lobbyen bij de racedirecteur, maar dat lijkt het de manier van commmuniceren te zijn en die berichten worden dit seizoen voor het eerst uitgezonden.

"Michael Masi, de racedirecteur, wees hen terecht naar de stewards en ik kan mij een toekomstige herziening van dit proces voorstellen."

Die herziening blijkt er zondagavond dus in eerste aanleg te zijn gekomen met de mail die Masi naar alle teams heeft gestuurd. Hoe hoog de eventuele boetes zullen zijn, is niet bekend.