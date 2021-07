Helmut Marko: "Max Verstappen is niet uit op wraak"

Max Verstappen bereidt zich voor op de Hongaarse GP van dit weekend en heeft behalve een stijve nek weinig lichamelijke klachten. Dat meldt Dr. Helmut Marko, die er ook bij zegt dat Max Verstappen niet uit is op wraak ten opzichte van Lewis Hamilton. Hij zegt ook dat Verstappen zal proberen zijn voorsprong in het kampioenschap "met eerlijke middelen" weer uit te bereiden.

"Ik was bang dat het na het zware ongeval wat langer zou duren voordat Max weer helemaal weer op sterkte was. Dus dit is goed nieuws", zegt Marko tegen Sport1. "Er zijn geen gedachten aan wraak", vult Marko aan.

Red Bull Racing vecht de straf die Lewis Hamilton kreeg voor het incident met Max Verstappen in Copse Corner aan en komt met nieuwe bewijzen. Donderdag is er een videoconferentie waarbij Red Bull Racing wordt gehoord. Daarin zal het team betogen waarom zij de straf voor Hamilton te laag vinden. De renstal van Verstappen liet een advocaat uitzoeken of het zin heeft om in beroep te gaan. Gisteren maakte de FIA bekend dat er inderdaad opnieuw naar de zaak gekeken wordt in aanloop naar de Hongaarse Grand Prix.

"Hamilton duidelijk schuldig aan de crash van Verstappen"

Helmut Marko zegt: "Wij hebben gegevens om ons te ondersteunen", beweert Marko. "Maar je kunt het ook met het blote oog zien. Hamilton lag duidelijk achter en lag een flink stuk van de apex van de bocht."

Christian Horner schreef afgelopen weekend dat het team meer dan 1,5 miljoen euro schade opliep door de crash. Volgens Marko kost het bouwen van het chassis alleen al zo'n 750.000 euro. Het oude chassis is vernietigd. Ondertussen duurt de onzekerheid over de staat van de krachtbron nog voort, vertelt Helmut Marko. "De motor staat bij Honda in Japan. Zij kunnen nog niet zeggen of hij opnieuw kan worden gebruikt. Als dat niet kan, kunnen er nog gridstraffen voor ons volgen."

Marko zegt dat Verstappen nu niet van plan is om Hamilton met extra agressie uit wraak terug te pakken. "Nee", zegt de 78-jarige Oostenrijker. "Hij heeft niets verkeerd gedaan."

Volgens Toto Wolff treft Lewis Hamilton geen blaam

Terwijl Red Bull Racing Lewis Hamilton aanwijst als schuldige aan de crash van Verstappen, valt volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff geen schuldige aan te wijzen.

Wolff: "Je ziet aan de opmerkingen, vooral van coureurs, dat het niet erg duidelijk is. Het is waarschijnlijk een 50 - 50 situatie. Leclerc en Alonso geven bijvoorbeeld Verstappen de schuld", zei de Mercedes-baas. "Maar ik wil eigenlijk helemaal niemand de schuld geven. Wat er tussen hen gebeurde, was zwaar racen."