Analyse: Grand Prix van Zandvoort is de Lowlands van de racerij

''De Dutch Grand Prix is een sportevenement en valt daarom niet onder de regeling van de meerdaagse muziekfestivals. Als organisator zijn we afhankelijk van de regels en voorwaarden die de landelijke overheid aan ons als organisatie en bezoeker stelt. We gaan ervan uit dat de huidige maatregelen van de overheid het gewenste effect hebben en dat diezelfde maatregelen na 13 augustus kunnen worden losgelaten voor de professioneel georganiseerde sportevenementen.''



Dit statement was als reactie op de coronamaatregelen die gelden tot 1 september. 13 augustus wordt pas echt duidelijk of de Grand Prix van Nederland in de huidige vorm door kan gaan. Voorlopig blijft de race in de badplaats buiten schot. Het evenement is namelijk pas na 1 september en heeft vaste zitplaatsen.

Toch blijft het zeer onzeker dat de race in Zandvoort doorgaat als de situatie rondom het coronavirus niet verandert.

Testbeleid vormt achilleshiel

Naar de Dutch Grand Prix zullen 300.000 bezoekers komen in drie dagen, veel meer dan bij een gemiddeld meerdaags muziekfestival. Ter illustratie: Msyteryland, een driedaags dance-event, kwamen er in 2019 in totaal (!) 100.000 mensen op af uit binnen -en buitenland. Een ander bekend meerdaags muziekfestival is Low Lands en trekt elkaar jaar in totaal 55.000 bezoekers over meerdere dagen.

Grote aantallen F1-fans is niet voornaamste zorg. Volgens de minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge geven overnachtingen bij een grootschalig evenement logistieke problemen met niet-gevaccineerde bezoekers. Als deze bezoekers overnachten, moeten ze elke 24 uur getest worden. ''Dat is logistiek niet haalbaar'', zei de minister over de meerdaagse muziekfestivals.

Voor de Dutch Grand Prix is dat niet veel anders. Veel bezoekers komen een heel weekend en net als bij Lowlands en Mysteryland biedt de organisatie overnachtingen aan. Met behulp van Radio 538 is de Official 538 Dutch Grand Prix Village opgebouwd, waar je voor voor 4 (!) nachten een tentje kan opzetten naast het iconische circuit in de Duinen.

Halfvolle stadions

Sinds 30 juni is wat meer ruimte voor fans om naar een sportwedstrijd live te zien. Zo was vorige week woensdag de voetbalwedstrijd tussen PSV en Galatasaray in de voorronde van Champions League, het grootste Europese voetbaltoernooi. Op die wedstrijd kwamen 23.500 bezoekers op af. Het Philips Stadion kan 35.000 fans huisvesten. Dat is - naar boven afgerond - 70% van de capiciteit.

Of de Grand Prix ook met minder bezoekers genoegen gaat nemen, lijkt niet het geval. In maart zei circuitdirecteur Robert van Overdijk al tegen de NOS dat het geen optie is om zonder een extra financiële injectie de GP te organiseren. "Zonder hulp kunnen we niet met 25.000 toeschouwers per dag rijden. Ergens zal er dan hulp vandaan moeten komen, vanuit de overheid of de FOM."

In juli - na aankondiging van nieuwe coronaregels - bleef het schimmig over het minimale bezoekersaantal dat nodig is om te kunnen racen op Zandvoort: ''Wij bereiden ons op dit moment voor op de terugkeer van de Dutch Grand Prix op basis van volledige capaciteit." Het statement van gisteren is een regelrechte kopie op wat eerder is gezegd. Er wordt nog steeds ingezet op volle tribunes.

De wens is de vader van de gedachte

Doorgang is dus waarschijnlijk alleen mogelijk met een aangepast testbeleid waarbij één negatieve uitslag geldt voor meerdere dagen. Dat zit echter niet in de lijn der verwachting. De regering denkt twee keer na voordat ze de maatregelen versoepelt. De laatste keer dat het kabinet de teugels losliet, was geen succes. Het resulteerde in meer besmettingen, meer ziekenhuisopnames en waren er problemen met 'testbewijzen'.

Een uitzonderingsregeling voor de GP is een optie, maar ook een utopie als de maatregelen van kracht blijven. Het zorgt dan voor nog meer scheve gezichten bij de festivalbranche. Want je het ook wendt of keert, de Grand Prix in Zandvoort is de Lowlands van de racerij.