Qatar mogelijk redder voor Formule 1 in voortslepende covidcrisis

Qatar is werpt zich op als redder in nood voor de Formule 1 kalender van dit jaar. Het Arabisch emiraat aan de Perzische Golf in het Midden-Oosten is naar voren gekomen als een potentiële vervangende race in 2021.

Donkere wolken pakken zich namelijk samen boven verschillende geplande Grands Prix in de tweede helft van het seizoen.

Zelfs op Zandvoort, waar de autoriteiten de raceorganisatoren al alle benodigde vergunningen hebben gegeven om begin september volle tribunes met 105.000 toeschouwers per dag toe te staan, ontstaat nu nieuwe onzekerheid.

Ondertussen wordt er op Zandvoort wel hard gewerkt om de tribunes en tenten op te bouwen. De komende weken worden spannend voor de organisatoren van de Dutch GP, want vooralsnog is er een verbod op meerdaagse evenenten en dat geldt tot 14 augustus. Vooralsnog gaat de organisatie er van uit dat er 'gewoon' volle tribunes kunnen zijn tijdens de Dutch Grand Prix op Zandvoort.

Onlangs sprak GPToday met sportief directeur van de Nederlandse Formule 1 Grand Prix Jan Lammers. De rugstreeppad en de zandhagedis lijken geen roet in het eten te kunnen gooien voor de terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort dit jaar, maar wel zou de covidcrisis nog roet in het eten kunnen gooien, erkende Lammers.

Nadat de GP van Australië al is afgelast, zijn er aanhoudende zorgen over Japan. Begin deze maand werd bekend dat de FIA WEC race in Japan al is geschrapt. De Olympische Spelen zijn wel van start gegaan in Japan, maar toeschouwers mogen er niet bij zijn. Ook gaat de MotoGP-race op Motegi niet door in oktober.

"Volgens onze informatie moet voor 10 augustus een beslissing over Suzuka worden genomen", meldt Auto Motor und Sport-correspondent Tobias Gruner.

Een tweede race in Austin, USA kan een oplossing zijn, maar er zijn ook zorgen over Brazilië. Daar zijn momenteel zo'n 50.000 covid-gevallen en 1500 doden per dag.

"Sāo Paulo wil echter absoluut de Grand Prix behouden", beweert Gruner. "Dat maakt het om contractuele redenen moeilijk voor de Formule 1 om de race van de kalender te halen."

Door dit alles werkt de Formule 1 aan een back-up plan. Het is logisch dat er wordt gekeken naar het Midden-Oosten, waar veel minder beperkingen zijn.

"Niet alleen logistiek, maar er is een laag risico op annulering in de regio als het gaat om corona."

Opnieuw een race in Bahrein is een optie, maar een andere mogelijkheid is Qatar. Volgens Auto Motor und Sport probeert de buurman van Saoedi-Arabië "al heel lang een Grand Prix te krijgen".

"Wij horen dat er al grote sommen geld zijn geboden in de onderhandelingen om de sport over te halen om te racen op het Losail International Circuit aan de rand van Doha", zei hij.