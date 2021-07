Alonso: "Ik keek vorig jaar alleen maar F1 voor Max Verstappen en zijn fantastische fans"

Fernando Alonso heeft onthuld dat toen hij vorig jaar naar F1 op tv keek, hij hoopte iets spannends van Max Verstappen te zien. Na het begin van zijn Formule 1-racecarrière in 2001, nam Alonso in 2019-2020 twee jaar de tijd voor om zijn rijkunsten in andere autosportdisciplines uit te proberen voordat hij door Alpine werd verleid voor een comeback dit seizoen.

De Spanjaard gaf toe dat hij een beetje uitgekeken was op de F1 zijn plezier in het F1-leven had verloren, maar tijdens zijn afwezigheid in de paddock stemde hij nog steeds graag af op de races. Toen hij dat deed, wist hij wat zijn bloed zou doen pompen - kijkend naar een dynamische Verstappen in de Red Bull die probeerde de strijd naar Mercedes aan te gaan, zoals hij deed in 2020 toen hij de 70th Anniversary Grand Prix op Silverstone won en nog negen podiumplaatsen behaalde alvorens het seizoen af te ronden met een overwinning in Abu Dhabi.

Charisma Verstappen

In gesprek met Soymotor zegt Alonso hierover: "Vorig jaar, toen ik niet aan het racen was, keek ik F1 op televisie om te zien wat Max aan het doen was in de races, omdat hij de enige was die iets ging doen."

"Je wist dat Valtteri Bottas en Lewis Hamilton niet van slag zou maken en je wist dat Hamilton zou winnen als er niets raars zou gebeuren. Maar…‘oh, Verstappen’. Of hij nu op de eerste rij start, of een auto goed rijdt - de charisma-factor is in mijn beleving ook belangrijk."

Oranje Verstappen fans

Het is niet alleen Alonso die Verstappen op dit moment de spannendste coureur vindt, want de Nederlander heeft een groot leger fans dat zich in het oranje kleed en alle circuits afgaat, ondanks de coronabeperkingen in de landen waar de races gehouden worden.

Datzelfde maakte Alonso mee tijdens zijn hoogtijdagen toen hij twee wereldtitels won. Op de vraag of het zien van de hordes Verstappen-supporters hem nostalgisch maakt zei Alonso, die aan de vooravond van het Hongaarse Prix-weekend 40 jaar wordt: "Daar denk ik niet aan. Ik kijk er met bewondering naar en ik geniet van het moment, om al die mensen enthousiast te zien, in dit geval voor Max. Maar met het geluk dat ik het ook uit de eerste hand hebben meegemaakt, en die mooie blauwe kleuren waren heel veel jaren voor ons op de tribunes te zien."

"Ik kijk er niet met afgunst naar, ik kijk ernaar met bewondering voor hen en ook wetende dat we het geluk hadden een heel circuit te hebben dat ons als coureurs steunt."