Alonso op de bres voor Hamilton: "Kunt niet zomaar in het niets verdwijnen"

Fernando Alonso doet zijn duit in het zakje wat betreft het meningen-circus over de megacrash van Max Verstappen tijdens de Britse Grand Prix op Silverstone.

Daar vloog Max Verstappen op hoge snelheid van de baan nadat Lewis Hamilton de rechter-achterband van de Nederlander raakte in Copse Corner.

Fernando Alonso bekeek de beelden en komt tot de conclusie dat het een klassiek race-ongeval betreft, waarbij geen dader valt aan te wijzen. Alonso meent dat beiden evenveel schuld hebben aan de crash.

Alonso: "Je kunt niet zomaar in het niets verdwijnen."

Volgens de Spaanse racelegende is de straf die Hamilton kreeg na de aanrijding in de eerste ronde met Max Verstappen tijdens de Britse Grand Prix dan ook zwaar. Hamilton werd door de race-stewards aangewezen als veroorzaker van de harde klapper van Verstappen: de Brit kreeg een tijdstraf van tien seconden 'aan zijn broek'.

"Het is moeilijk van buitenaf", zo wordt hij geciteerd door The Race. “Het leek heel dichtbij. Lewis had meer dan een halve auto naast Max, dus in zekere zin kon Lewis niet van de binnenlijn verdwijnen. Het is niet dat je kunt verdwijnen in het niets."

Stevige klap

Het knokken om de leiding in de race liep finaal mis: de twee rivalen voor dit jaars wereldtitel in de Formule 1 kwamen met elkaar in contact op één van de snelste bochten van de racekalender. Verstappen's Red Bull kwam in onbalans nadat Hamilton het achterwiel van Verstappen raakte. De Limburger schoof zijdelings bijzonder hard in de bandenstapels en kreeg een klap te verduren van 51 keer zijn eigen gewicht. De Limburger werd met een ambulance naar het medische centrum vervoerd voor de gebruikelijke checks, maar het bleek nodig dat hij voor verdere medische controles naar het ziekenhuis in Coventry werd gevlogen.

Ondertussen zwaaide Lewis Hamilton uitbundig de Union Jack nadat hij onbedreigd de Grand Prix van Groot-Brittannië op zijn naam kon schrijven, de straf kon hem daarvan niet weerhouden. Het werd de achtste overwinning van Hamilton op eigen bodem.

"Amateuristisch"

De meningen lopen nogal uiteen over wie er schuld heeft aan het ongeval. Teambaas Christian Horner van Red Bull Racing vond dat Hamilton nogal "amateuristisch" te werk was gegaan. Volgens hem was het een "wanhopige" inhaalpoging die slecht was uitgevoerd door de Britse Hamilton.Het relatief nieuwe medium The Race citeert de Spaanse coureur verder: “Het was een ongelukkig moment van de race, maar naar mijn mening niets opzettelijks of niets dat één van de twee coureurs verkeerd heeft gedaan. Dit was een ongelukkig moment."

Sainz wil zijn vingers er niet aan branden

Ook Carlos Sainz wordt gevraagd wie er vooral schuld heeft aan het ongeval, maar Sainz wil geen schuldige aanwijzen. Steker nog; hij houdt zich op de vlakte en wil zich er niet aan wagen om op de stoel van de race-stewards te gaan zitten.

Sainz vertelt bij F1.com: “Ik heb er natuurlijk naar gekeken en eerlijk gezegd had ik een beetje gemengde gevoelens bij het ongeluk. Allereerst wens ik Max een spoedig herstel omdat ik hoorde dat de crash behoorlijk groot was. Het ongeval zelf vind ik heel moeilijk te beoordelen. Alleen beiden weten wat ze anders hadden kunnen doen om de crash te voorkomen. Het was erg krap, ze vechten duidelijk voor grote dingen en ik wil er liever niet te veel over oordelen."