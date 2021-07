Overleeft Honda-krachtbron de zware crash van Max Verstappen?

De Honda-motor van Max Verstappen heeft op de een of andere manier zijn enorme 51G-crash op Silverstone redelijk doorstaan. Hoe groot de schade precies is, wordt nu onderzocht in Japan.

Red Bull-functionaris Dr. Helmut Marko vertelt bij RTL dat de eerste schattingen zijn dat er "ongeveer driekwart miljoen euro" schade is aangericht nadat Lewis Hamilton de leider in het kampioenschap in de barrières bij Copse Corner tikte.

Hij zei dat hij niet zeker weet of de motor onherstelbare schade heeft opgelopen. Dat wordt nu onderzocht in Japan. De motor is één van de drie motoren die Verstappen ongestraft kan gebruiken tijdens het seizoen 2021.

"Toen ik de foto's van de auto zag, dacht ik meteen bij mezelf: 'Dat is veel schade'", zo citeert het Franse Auto Hebdo de Honda technisch baas Toyoharu Tanabe.

Het citaat gaat verder: "Maar in werkelijkheid lijkt het mij dat de schade minder is dan wat ik in eerste instantie zag. Het is echter nog te vroeg om een ​​precieze inschatting te maken van wat er moet veranderen. We sturen het motorblok naar Sakura en zullen alle details controleren voordat we een beslissing nemen. Eerlijk gezegd weet ik niet wat de gevolgen zijn voor de motor na een 51G-impact. Het hangt er echt van af waar het toeslaat", voegde de Japanner eraan toe.

Mocht Verstappen toch vierde motor moeten aanspreken dit jaar, dan kan hij daarvoor een penalty ontvangen.

Lewis Hamilton zei na de Grand Prix dat hij na de aanrijding met verstappen "veel woede" voelde. Volgens Hamilton moet er "meer respect zijn op de baan."

Hamilton werd door de stewards aangewezen als schuldige aan de crash van Verstappen, hij ontving een straf van tien seconden maar het kon hem niet weerhouden van het winnen van de Britse Grand Prix.

Doordat Verstappen puntloos bleef, werd de voorsprong van Verstappen op Hamilton in het wereldkampioenschap bijna teniet gedaan.