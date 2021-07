Lewis Hamilton: "Er moet meer respect zijn op de baan"

Lewis Hamilton meent na de Britse Grand Prix dat er meer respect moet zijn op het circuit. Zo niet dan "gaat dit vaker gebeuren, gok ik."

Lewis Hamilton uit deze dreigende taal na de vraag van F1.com of hij nog een gesprek gepland heeft met Max Verstappen tussen de Britse Grand Prix en de Hongaarse Grand Prix van over ruim anderhalve week.

Hamilton antwoordt: "Ik weet het niet. Ik sta er voor open. Ik heb niet echt problemen. Ik bedoel, ja.. ik weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen. Gewoon. game on, wij zullen blijven aanvallen. Er moet respect zijn op de baan, en als dat niet het geval is dan zal dit vaker gebeuren, maar ik heb mijn uiterste best gedaan om het zo netjes mogelijk te houden."

Max Verstappen liet vanuit het ziekenhuis weten dat het Hamilton juist aan alle vorm van respect ontbeert. Volgens Verstappen toonde Hamilton onsportief gedrag door uitgebreid met de Union Jack te zwaaien en zijn overwinning uitbundig te vieren na de race, terwijl Verstappen nog altijd in het ziekenhuis was.

Verstappen werd zondagavond laat pas ontslagen uit het ziekenhuis nabij het circuit.

"Onsportief en respectloos"

Helmut Marko had ook geen goed woord over voor het gedrag van Hamilton. Volgens Red Bull Racing is Hamilton honderd procent verantwoordelijk voor de crash waarbij Verstappen van de baan werd getikt in één van de snelste bochten op de racekalender.

Verstappen schoof zijdeling en schuin achterwaarts in de bandenstapels buiten Copse Corner nadat Hamilton Verstappen op het rechter achterwiel van de Red Bull RB16B raakte.

Verstappen kreeg een klap te verduren van 51 keer zijn lichaamsgewicht, zijn bolide werd afgeschreven en volgens Red Bull bedraagt de schade ruim 7,5 ton. Honda onderzoekt in Japan of de motor van Verstappen nog te redden valt, mogelijk krijgt de Nederlander later dit jaar een penalty als er een extra motor moet worden gebruikt.

Lewis Hamilton werd door de stewards van de FIA aangewezen als schuldige aan de crash. De Britse Mercedes-coureur kreeg een tijdstraf van tien seconden, maar dat kon hem niet hinderen in het winnen van de race.

Harde klap Verstappen doet ook pijn in de WK-stand

Het kampioenschap is in een harde klap in één keer weer bijzonder spannend: Verstappen arriveerde op Silverstone met een voorsprong van 32 WK-punten, maar verliet met blauwe plekken en flinke pijn in zijn nek het circuit met nog slechts een voorsprong van 8 WK-punten. Ook Red Bull Racing scoorde bijzonder slecht in Silverstone: de voorsprong van 44 WK-punten op Mercedes slonk na de crash van Verstappen en de controversiële winst van Hamilton tot slechts een voorsprongetje van slecht vier schamele WK-punten.

Nieuw bewijs

Red Bull Racing bekijkt of er nog beroep mogelijk is tegen de lage straf die Lewis Hamilton werd opgelegd. Daarvoor zal Red Bull Racing nieuw bewijs moeten indienen dat niet is meegewogen door de stewards. In eerste instantie gaf Red Bull-teambaas Horner aan dat het waarschijnlijk nutteloos is om te zoeken naar nieuw bewijs, maar volgens Martin Brundle heeft Red Bull Racing wel degelijk nieuwe data gevonden waaruit zou blijken dat de snelheid van Lewis Hamilton veel hoger was in Copse dan tijdens alle andere ronden die Hamilton daar reed gedurende het weekend. Of het incident een staartje krijgt, is dus nog even afwachten.