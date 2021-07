Marko beschuldigt Lewis Hamilton van kapot maken carrière Alex Albon

Helmut Marko staat bekend om zijn zeer directe en duidelijke mening. Ook nu is de 78-jarige Oostenrijker goed voor een pittige uitspraak. Het ligt namelijk aan Lewis Hamilton dat de carriere van Alex Albon kapot is gemaakt. De reden hiervoor is de botsing tijdens de Grand Prix van Oostenrijk in 2020, zo stelt Marko.

Albon reed op dat moment achter de Safety Car, nadat Max Verstappen uit de race was gevallen - en hij bevond zich binnen opvallende afstand van de twee Mercedes-auto's in de laatste fasen van de race. Vervolgens probeerde hij een dappere inhaalpoging langs de buitenkant van de zevenvoudig wereldkampioen in bocht 4 op de Red Bull Ring, maar Hamilton drukte Albon naar buiten waarna het duo in botsing kwam en de tweede coureur van Red Bull Racing in de grindbak eindigde.

Race gewonnen

Red Bull-baas Helmut Marko markeerde dat als een bepaald moment waarop Albons achteruitgang binnen het team begon, waardoor zijn vertrouwen werd aangetast en hij schijnbaar niet in staat was te herstellen na dat incident.

“Bocht 4 is beroemd. Dat is waar ik denk dat Hamilton de carrière van Albon kapot heeft gemaakt", beweerde Marko in een interview met motorsport-total.com. "Als Hamilton hem in 2020 niet in die grindbak had geduwd, had Albon de race gewonnen. Dan was misschien alles wel heel anders geweest, want dan ontwikkelen de psyche en het zelfvertrouwen zich natuurlijk heel anders.”