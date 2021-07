W Series Powell wint thuisrace op Silverstone, Visser scoort eerste punten

Alice Powell wint in de W Series haar thuisrace op Silverstone. De Britse verloor de leiding bij de start aan Fabienne Wohlwend, maar kon na een neutralisatie toch orde op zaken stellen. Beitske Visser pakte haar eerste punten van het seizoen met een zesde plaats.

Raceverslag

Powell komt niet goed weg vanaf pole en wordt ingehaald door Fabienne Wohlwend. Titelverdediger en leider in de stand Jamie Chadwick volgt het duo. Beitske Visser is terug te vinden op P7 na een matige start vanaf P4.

Aan het begin van de wedstrijd, die in totaal 30 minuten en een ronde duurt, zijn er niet veel bijzonderheden. Vooraan loopt Wohlwend weg van de concurrentie. Daarachter zijn er tussen de vrouwelijke coureurs al gaten ontstaan.

Net voor de eerste helft van de race, haalt Eaton na een goede actie Garcia in om P9. Dat dit een van de hoogtepunten is, zegt genoeg over de spanning in de wedstrijd. Hiernee wordt duidelijk dat inhalen niet makkelijk is in deze veredelde F1-bolides. De rijders hebben geen DRS tot hun beschikking, zoals in de Formule 1.

Toch is de strijd om de zege nog niet beslist. Powell zet een tandje erbij en komt steeds dichter op de staart van Wohlwend. Maar erbij komen is één, inhalen is twee.

In de tussentijd staat Koyoma stil naast de baan. Er dreigt een neutralisatie, maar voorlopig houdt de wedstrijdleiding een slag om de arm. Pas nadat baanmedewerkers de wagen willen wegslepen, besluit Race Control de Safety Car de baan op te sturen. Hierdoor kruipt het veld weer ineen en dat heeft de wedstrijd hard nodig.

Met nog 8 minuten op de klok wordt de wedstrijd hervat. Wohlwend houdt de leiding en Maar de Litouwse heeft het opeens moeilijk en wordt ingehaald door Powell na een remfoutje. Ze heeft meteen een gat van 1.3 seconden getrokken naar Wohlwend.

Visser zat lange tijd vast achter Moore, maar kan een aanval inzetten voor P6. Bochtenlang gaan beide vrouwen zij aan zij, maar het is Visser die aan het langste eind trekt. De Nederlandse finisht ook de race op deze positie en scoort haar eerste punten van het seizoen.

De overwinning voor Powell komt niet meer in gevaar. Ze wint haar thuisrace voor Wohlwend en Chadwick. Voor Powell is dit al haar tweede zege in drie wedstrijden en ze neemt hierdoor de leiding in de rangschikking weer over van landgenoot en titelverdediger Chadwick.