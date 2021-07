Gasly geeft zich niet gewonnen en strijd voor plek bij Red Bull Racing

Pierre Gasly heeft met Helmut Marko gesproken over zijn toekomst naar aanleiding van de opmerkingen van de Red Bull-adviseur dat Gasly dit jaar zijn beste prestaties ooit in de F1 neer weet te zetten. De Fransman heeft een roerige tijd achter de rug tijdens zijn periode bij de Red Bull-familie, die eind 2017 debuteerde in de Formule 1 voordat hij voor het volgende seizoen een fulltime stoeltje kreeg bij het juniorenteam van Red Bull. Scuderia Toro Rosso. Een jaar later promoveerde hij naar Red Bull en 12 races na zijn debuut was hij terug bij Toro Rosso doordat hij door het ijs zakte als teamgenoot van Max Verstappen.

Marko bekritiseerde de Fransman hevig nadat hij de voorbereidingen van Red Bull in 2019 had gesloopt door te crashen tijdens de wintertest in Barcelona, zegt Gasly nu dat zijn degradatie naar Toro Rosso - inmiddels AlphaTauri - hem niet in de weg zit. Tegen het einde van het seizoen had hij een eerste F1-podium op zijn naam staan, een jaar later een eerste raceoverwinning en dit jaar behaalde hij opnieuw een top drie finish, dit keer in de GP van Azerbeidzjan.

Aandacht trekken

Met de vlag van AlphaTauri, en comfortabel de beste van de twee coureurs van het team sinds zijn terugkeer, heeft Gasly de aandacht getrokken van Marko. Hij vertelde motorsport-total.com onlangs dat dit de "beste Gasly is die we tot nu toe hebben gezien", maar voegde er snel aan toe dat "op dit moment de vraag om hem naar Red Bull Racing te promoveren niet aan de orde is."

Gasly geeft zijn droom om te strijden voor reguliere raceoverwinningen echter niet op. "We hebben al gesproken, maar dat is natuurlijk iets tussen hem en mij. Er is op dit moment geen reden om met antwoorden naar buiten te komen. De komende dagen in ieder geval niet."

“Op dit moment ligt mijn toekomst binnen Red Bull en we zullen zien wat volgend jaar zal brengen. Ik weet zeker dat het binnen een paar weken duidelijk zal worden. Het mag duidelijk zijn dat ik wil strijden voor betere resultaten, maar dat betekent niet dat ik niet blij ben met waar ik nu sta, het is meer een persoonlijk doel dat ik in de Formule 1 wil bereiken."

Marko heeft duidelijk gemaakt dat Gasly tot eind 2023 bij Red Bull is gecontracteerd, eraan toevoegend dat Yuki Tsunoda's onrustige debuutseizoen ook de reden is waarom Gasly wordt gezien als teamleider bij AlphaTauri en ze die daar graag willen behouden vanwege de stabiliteit.