Autosport TV-gids: Kan Beitske Visser van die hatelijke nul af in W Series?

De Formule 1 is na een weekend vrij terug van weggeweest en vervolgt het seizoen op Silverstone. De Grand Prix is vooraf al historisch, want voor het eerst zal er een sprintrace verreden worden. Naast de koningsklasse komen ook verschillende feeder series in actie op het legendarische Engelse circuit.



Formule 1: Kan Verstappen ook winnen in 'Mercedes-land'

De hoogste autosportklasse bezoekt dit weekend het legendarische circuit van Silverstone. De baan was vroeger een militaire luchthavenbasis voor bommenwerpers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het circuit kent 18 bochten en is 5.891 kilometer lang. De huidige lay-out bestaat sinds 2011.

Op de Red Bull Ring was Verstappen dominant en de Nederlander behaalde voor het eerst in zijn F1-carriére een grand slam, poleposition, alle rondes aan de leiding en de snelste ronde. Of de Red Bull-coureur ook kan domineren in Engeland, is twijfelachtig. Mercedes heeft sinds 2014 - het begin van het V6- hybride-turbo-tijdperk - alle Grand Prix' van Groot-Brittannië gewonnen op 2018 na. Sebastian Vettel was toen in de Ferrari die de hegemonie doorbrak.

Voor het eerst dit weekend wordt er een sprintrace verreden van 100 kilometer in 17 rondes. Dat gebeurt op de zaterdag. De kwalificatie hiervoor was vrijfag verreden en Lewis Hamilton start vooraan met Max Verstappen erachter. De beste van de sprintrace krijgt drie punten en mag op zondag vanaf pole vertrekken voor de Grand Prix.

WK-stand rijders:

1. Max Verstappen - 182

2. Lewis Hamilton - 150

3. Sergio Pérez - 104

4. Lando Norris - 101

5. Valtteri Bottas - 92



WK-stand constructeurs:

1. Red Bull Racing - 286

2. Mercedes - 242

3. McLaren - 141

4. Ferrari - 122

5. Alpha Tauri - 48



Uitzendingen

Zaterdag 17 juli: VT2, 13.00 uur, Ziggo Sport Select

Zaterdag 17 juli: Sprintrace, 17.30 uur, Ziggo Sport Select

Zondag 18 juli: Grand Prix van Groot-Brittannië, 1600 uur, Ziggo Sport Select



Formule 2: Weer eindelijk terug op het afsfalt.

Het was begin juni dat de talenten van de Formule 2 voor het laatst in actie kwamen. Dat was toen tijdens het GP-weekend van Azerbeidjan.

Op de vrijdag werd de kwalificatie verreden op Silverstone en Oscar Piastri pakte daarin de poleposition voor de hoofdrace. Voor de sprintrace wordt de top tien van de kwalificatie omgedraaid en zal de F3-kampioen van 2020 zijn inhaalskills moeten laten zien.

Kampioenschapsleider Guanyu Zhou reed zich naar de tweede plaats. Richard Verschoor scoorde zijn beste kwalificatiepositie met een derde plaats.

Het belooft een interessant weekend te worden. Piastri staat tweede in de tussenstand en gaat het gevecht aan met de nummer één Zhou. Het verschil in de stand tussen deze twee is maar vijf punten.



Tussenstand Formule 2

1. Gianyou Zhou - 78

2. Oscar Piastri - 73

3. Robert Shwartzman - 66

4. Juri Vips - 63

5. Dan Ticktum - 60

12. Richard Verschoor - 23

16. Bent Viscaal - 8

Uitzendingen:

Zaterdag 17 juli: Sprintrace 1, 09.46 uur, Ziggo Sport Select

Zaterdag 17 juli: Sprintrace 2, 15.40, Ziggo Sport Select

Zondag 18 juli: Hoofdrace, 11.45, Ziggo Sport Select

W Series: Beitske Visser wil van die hatelijke nul af

In de W-series, een vrouwelijke racecompetitie, kende Beitske Visser geen geluk in de eerste twee wedstrijden. De Hollandse rook het podium, maar staat nog steeds met nul punten aan de kant. Dit weekend krijgt Visser een herkansing op Silverstone.

Jamie Chadwick nam door de overwinning in de tweede race op de Red Bull Racing de leiding over in de stand. De top drie in het klassement is een Britse aangelegenheid met Sarah Moore en Alice Powell op P2 en P3.

Tussenstand W Series

1. Jamie Chadwick - 33

2. Sarah Moore - 30

3. Alice Powell - 29

4. Irina Sidorkova - 22

5. Fabienne Wohlwend - 16

14. Beitske Visser - 0



Uitzendingen:

Zaterdag 17 juli: Race, 14.15 uur, Ziggo Sport Select

NASCAR Cup Series: New Hampshire Motor Speedway

Zondag 18 juli: Race, 21.05, Ziggo Sport Select