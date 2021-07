Bezoekers welkom op Spa-Francorchamps en Monza

Na Silverstone maken nu ook Monza en Spa-Francorchamps zich klaar voor de komst van honderdduizenden bezoekers voor de Formule 1 Grands Prix op hun circuit.

Monza and Spa are preparing to welcome spectators to their respective grands prix in 2021.

Terwijl de covid-crisis een nieuwe alarmerende fase ingaat, zijn de fans op Silverstone vooralsnog volop welkom komend weekend. "Wij zijn volledig uitverkocht", laat de baas van het circuit Stuart Pringle weten.

"Wij hebben een geavanceerd systeem en wij starten nu met de boodschap verspreiden dat de mensen niet zonder ticket moeten reizen."

Voor Spa-Francorchamps en Monza is er nog geen bevestiging dat alles onbeperkt door kan gaan, maar volgens verschillende media zijn de voortekenen gunstig.

In Monza is er dit weekend het world endurance championship en daarbij zijn de tribunes open voor publiek. Eleven Sports meldt dat fans terugkeren naar Spa-Francorchamps eind deze maand voor de 24 uur van Spa. Bezoekers moeten wel strikte voorwaarden en gezondheidsprotocollen volgen. Tijdens de 24 uur van Spa gelden drie 'bubbels' van 5000 toeschouwers per stuk.