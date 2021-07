F3 talent en zoon van Ralf is vastberaden om de vierde Schumacher in F1 te worden

Het 'broertje van' en daar de zoon van: David Schumacher maakt furore in de Formule 3. Hij is vast beraden om de vierde Schumacher in de Formule 1 te worden.

De grote Michael Schumacher, zevenvoudig wereldkampioen Formule 1, maakte zijn debuut in 1991 in de hoogste tak van autosport. Broer Ralf Schumacher volgde in 1997. Na het debuut van Mick Schumacher in 2021 is de Schumacher-naam weer springlevend in de Formule 1. En daar zal het niet bij blijven, zo beoogt David Schumacher ook een loopbaan in de Formule 1.

Zo vader zo zoon

De 19-jarige zoon van Ralf Schumacher heeft zijn eerste overwinning in de FIA Formule 3 achter zijn naam staan. Het geeft hem het nodige zelfvertrouwen. De jonge Duitsers is niet op zijn mondje gevallen, zoals ook zijn vader niet is.

"Het heeft absoluut iets in mij doen veranderen. De druk is absoluut afgenomen. Dat helpt en ik voel mij nu beter", zegt David Schumacher in gesprek met RTL Deutschland.

"Die beker gaat mee naar huis"

Hij vervolgt: "Je vergeet je eerste overwinning in een topklasse zoals deze niet. Ik keek naar beneden en zag mijn vader, hij was zo extreem blij."

Schumacher rijdt bij het bekende Trident, maar hij is niet van plan om het protocol te volgen en de beker aan zijn team te geven. "Het team kan mij vertellen wat ze willen, maar ik neem deze bokaal mee."

De ambities van Ralf Schumacher en zijn zoon zijn duidelijk nu hij zijn tegenstanders in de F3 weet te verslaan.

"Ik denk dat deze categorie nogal behoorlijk agressief is, maar er zijn veel agressieve coureurs die - sorry dat ik het zeg - ook gewoon een stelletje idioten zijn die teveel risico nemen, terwijl dat nooit goed uitpakt. Dat is dus niet eenvoudig."

De F1-droom

"De droom is is er altijd en zal er altijd zijn. Ik zal alles geven om heet te laten werken en ik hoop dat dat goed uitpakt", zo antwoordt de 19-jarige Schumacher op de vraag of de Formule 1 het uiteindelijke doel is.

"Ik zou zeggen op een schaal van één tot tien, het antwoord zal waarschijnlijk honderd zijn."