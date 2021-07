Daniel Ricciardo heeft simulator in huiskamer om zijn prestaties te verbeteren

Terwijl hij voorheen niets moest hebben van e-sports, zal Daniel Ricciardo zijn toon over de digitale racerij nu matigen. In zijn huiskamer staat nu een simulator, waarmee Ricciardo zijn raceprestaties wil aanscherpen.

Verandering van gedachten

Voor zijn overstap naar McLaren zei de Australische coureur nog weing interesse te hebben in het digitale racen. "Dat laat ik aan de jonge generatie over".

Nu die jonge generatie hem finaal om de oren rijdt, denkt Ricciardo er anders over. Dit jaar wordt Ricciardo zoek gereden door zijn meer dan tien jaar jongere teamgenoot Lando Norris die eveneens in het oranje over de internationale circuits raast voor McLaren.

Ricciardo wil niet bekrompen zijn

Ricciardo: "Ik heb erover nagedacht. In het begin zei ik altijd dat ik er geen thuis wilde hebben omdat ik in de weekenden betere dingen te doen heb", vertelde hij aan Auto Motor und Sport.

“Maar ik wil ook niet bekrompen zijn. Misschien helpt het echt, maar aan de andere kant ontwikkel je misschien slechte gewoontes. Maar Max, Lando en Charles zijn er ook erg actief mee, dus misschien brengt het toch iets. Het is nog steeds niet mijn ding, maar ik kan er niet omheen", voegt Ricciardo toe.

De problemen van Ricciardo met zijn 2021-auto worden niet snel opgelost met aanpassingen aan de auto, dus zal de aanpassing van Ricciardo zelf moeten komen.

"We hebben simpelweg alle middelen van het team nodig om ons klaar te maken voor volgend jaar", zegt teambaas Andreas Seidl tegen RTL.