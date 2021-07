Drie weekenden achter elkaar een race is niet iedereen goed bevallen

Guenther Steiner kon even wat minder hard lachen na de derde race in drie achtereen volgende weekenden op rij.

Volgens Steiner moet de Formule 1 het concept nog maar eens heroverwegen en opnieuw tegen het licht houden, voordat er weer eens zo'n 'tripple-header' wordt gehouden.

De Italiaanse teambaas van Mick Schumacher en Nikita Mazepin zegt: "Wij blijven onderhandelen met FOM (Formula One Management, Red.) en aangezien de pandemie nog niet voorbij is, blijft de kalender veranderen."

Na de annulering van de Australische GP lijken meer races in 2021 nog verre van zeker te zijn. Door maatregelen en nieuwe coronavarianten kan de Formule 1 zich genoodzaakt zien om constructies zoals 'tripple-headers' vaker toe te gaan passen dit jaar.

Niet ideaal

Wat Steiner betreft heeft dat niet de voorkeur. "Wij moeten proberen deze reeks van drie races op rij te vermijden. Het lijkt mij dat het beter is om meerdere dubbele races te hebben dan vier series van drie races in één seizoen."

Terwijl de race in Frankrijk en twee race Oostenrijk net achter de rug zijn, wordt er na de zomerstop weer een 'tripple-header' gereden in augustus.

Steiner beseft dat de kinderen van zijn teampersoneel amper nog de man of vrouw herkennen die eens per week het vlees komt aansnijden.

"Met zo'n schema zijn teams een hele maand van huis en terwijl dit gebeurt, zijn er drie races achter elkaar, wat op zich al veel stress is. Ik weet zeker dat we erover zullen nadenken", voegt Steiner eraan toe.

Voorlopig zal het F1-circus nog moeten wennen aan de driedubbele achtereenvolgende raceweekenden, want in september staat er weer zo'n reeks gepland: Rusland, Turkije en Japan, gevolgd door de Verenigde Staten, Mexico en Brazilië.

Tijdzones

"Het is nog moeilijker om meerdere overzeese races achter elkaar te houden," zegt Steiner, "dan hebben we ook nog eens constante verandering van tijdzones."

Steiner is genadig voor zijn personeel. "Op maandag na de eerste race in Oostenrijk had iedereen een vrije dag. Maar als je op die dag van het ene land naar het andere moet vliegen, dan breng je die vrije tijd door in de lucht."