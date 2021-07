Gasly waakt voor nieuwe botsing: ''Afstand houden van Leclerc''

Pierre Gasly kende weer een puike kwalificatie in Spielberg. Voor de vierde keer dit seizoen start de Fransman vanaf de zesde positie en voor de achtste keer in de top tien. Punten liggen in het verschiet, maar de AlphaTauri-coureur weet ook dat een goede startpositie niet altijd resulteert in een puntenfinish.

Vorige week tijdens de Grand Prix van Stiermarken - de eerste wedstrijd op de Red Bull Ring - startte Gasly ook vanaf P6. Maar na een paar bochten was de wedstrijd voor hem over. Ferrari-coureur Charles Leclerc sneed eerst per ongeluk de achterband van de Fransman op het rechte stuk kapot. De AlphaTauri-bolide werd hierdoor onbestuurbaar. Tot overmaat van ramp raakte Antonio Giovinazzi ook Gasly. Wat resteerde was een uitvalbeurt en nul punten.

Voor de Grand Prix van Oostenrijk hoeft Gasly niet meteen te vrezen voor Leclerc. De Monegask start als twaalfde. Toch had de AlphaTauri-coureur een bijzonder plan in petto: ''De strategie was om afstand te houden van Charles'', zei de 25-jarige coureur met een lach en een knipoog tegen de pers. ''Om er zeker van te zijn dat ik het langer dan een bocht vol houdt. Fingers crossed.''

Toch geeft Gasly een tipje van de sluier over zijn aanvalsplan. ''Even zonder dollen, we weten dat we op zondag meer werk hebben, maar het wordt strategisch gezien interessant. We zijn de voorste wagen die start op de rode band. We besloten om twee setjes van de harde band te bewaren voor de race. Hopelijk pakt het goed uit voor ons. Het wordt spannend wat er gaat gebeuren.''

Gasly kende tijdens de kwalificatie problemen met de balans. De Fransman was daarom erg opgelucht met de uitkomst. ''Ik ben daar erg blij mee. We zijn maar een tiende van P3 vandaan. We zitten er goed bij. In Q3 kunnen we altijd wel meevechten om deze [zesde] positie'', sloot Gasly af.