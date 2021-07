Lewis Hamilton ziet het somber in voor Mercedes: "Overwinning makkie voor Max Verstappen"

Lewis Hamilton heeft het zwaar in Oostenrijk. Terwijl hij vorig weekend nog mocht starten vanaf de tweede startplaats, moet Hamilton het nu doen met de vierde startplek op de Red Bull Ring tijdens de Grand Prix van Oostenrijk.

Hamilton vertelt na afloop: "Wij hebben deze week een grotere uitdaging dan vorige week. Wij blijven snelheid tekort komen. Het is waar wij nu staan, we hebben echt alles geprobeerd om meer snelheid uit de auto te persen. Het is zaak dat wij snelheid zien te vinden in de komende races. Ik weet niet of McLaren een update heeft gekocht, maar zij waren mega snel vandaag."



Lando Norris deed het inderdaad goed en mag vanaf de tweede plaats starten, terwijl Daniel Ricciardo genoegen moest nemen met de dertiende startplaats.

Lando Norris sneller

Lewis Hamilton heeft wel een goed woordje over voor de prestatie van de jonge Britse Norris. "Geweldig gedaan door Lando, wij moeten zorgen dat wij verbeteren. Wij gaan kijken waar wij het hebben laten liggen, het lijkt erop dat wij overal een beetje tekort komen."

"Overwinning wordt eitje voor Max"

De vraag of een overwinning erin zit, antwoordt Hamilton als hij zegt: "Op pure racesnelheid lijkt dat uitgesloten. Wij moeten nog twee auto's voorbij zien te komen. Zij hebben de auto opnieuw weten te verbeteren. Het wordt een makkelijke overwinnning voor Max. Wij moeten voor Perez zien te komen en zoveel mogelijk punten zien te scoren."

Hamilton geeft aan dat hij hoopt op regen, dan zou hij nog kans maken op de overwinning.