Alonso voorziet grotere kloof tussen middenveld en de top in Spielberg

F1-veteraan Fernando Alonso denkt dat de top-teams nog sneller zullen zijn, nu de Formule 1-bolides dit weekend racen op zachtere banden.

"Een één-stopper wordt moeilijk", zegt de tweevoudig kampioen.

"Als je met de C5-band begint, wordt het nog moeilijker. Maar de snelle auto's kunnen het zich veroorloven om die compound niet te gebruiken. In het midden van het veld kunnen we het ons niet veroorloven. En dat is de keerzijde van de medaille".

Alsonso vervolgt: "Ze proberen een regel te bedenken die de show ten goede moet komen, maar het komt uiteindelijk de grote teams ten goede", voegt de 39-jarige Alpine-coureur eraan toe.

Alonso zelf lijkt nu volledig op snelheid te komen na zijn tweejarige sabbatical.

"Zijn begin was een beetje moeilijk", geeft Alpine-sportbaas Alan Permane toe. "Maar in plaats van een driftbui te krijgen, keek hij naar zichzelf. Niet één keer gaf hij de auto of het team de schuld", vertelt hij tegen Marca. "Hij zei altijd: 'Ik ben het die moet verbeteren'."

Alonso is blij om de situatie in 2021 te doorstaan, omdat zijn comeback vooral draait om de geheel nieuwe regels voor 2022.

"Gesprekken met Red Bull gehad"

"Ik heb geen gesprekken gehad met Mercedes", zegt Alonso als hij door Onda Cero-radio wordt gevraagd of Alpine zijn enige optie was voor 2021. "Er waren enkele gesprekken met Red Bull. Zonder de nieuwe regels van 2022 zou ik helemaal niet zijn teruggekeerd."

"Ik zou willen zeggen dat ik weer kampioen kan worden, maar ik weet het niet."

Alonso vervolgt: "De grote teams hebben zoals gewoonlijk het voordeel, maar de rest van ons droomt er zeker van om een ​​inhaalslag te maken."

Ook sprak Alonso over zijn imago dat hij een moeilijke coureur zou zijn om mee te werken. Volgens hem is dat een overblijfsel van vroegere tijden van hem in de F1.

'Lastige coureur om mee te werken'

Alonso zegt: "Ik denk dat ik dingen heb meegemaakt waar ik op mijn leeftijd niet op was voorbereid. Van 's ochtends tot 's avonds wilde iedereen iets van Fernando Alonso en ik denk dat de manier waarop ik dat probeerde te controleren in sommige gevallen verkeerd werd begrepen."