Ricciardo moet leveren: "Beide wagens moeten in de punten"

Daniel Ricciardo vond de laatste wedstrijden de weg omhoog, maar kende in Oostenrijk tijdens de GP van Stiermarken opnieuw een lastig weekend. In de kwalificatie stootte teamgenoot Lando Norris door naar Q1 en de tweede startrij, maar de goedlachse Australiër kwam niet verder dan Q2 en P13. In de race probeerde Ricciardo zich naar voren te knokken, maar eindigde op dezelfde positie als waar hij begon, terwijl Norris op P5 over de eindstreep kwam. Ricciardo had geen verklaringen over deze prestaties en was zeer teleurgesteld.



Teambaas van McLaren, Andreas Seidl, zag ook dat zijn coureur worstelde en hoopt snel op betere tijden. ''Natuurlijk was hij teleurgesteld. Hij kon zijn progressie in de afgelopen paar races niet voortzetten'', zei de manager tegen Auto Motor und Sport. ''Wij hadden net als hem niet verwacht dat hij zo moest knokken in de kwalificatie.''

Toch behoudt Seidl vertrouwen op een goed resultaat in de GP van Oostenrijk van aankomend weekend. ''Het feit dat we rijden op dezelfde baan is goed voor zijn leerproces. We kunnen dan kijken of we de juiste richting hebben gekozen.''

Tijdens de Grand Prix van Stiermarken zat het ook niet echt mee voor Ricciardo. Zijn Mercedes-motor werkte niet optimaal en daardoor verloor de Australiër vier posities. ''We moeten dit grondig met Mercedes onderzoeken. Van wat ik nu weet, had de [warme] temperatuur er niks mee te maken.''

Op dit moment is McLaren verwikkeld in een hevige strijd met Ferrari om de derde plek in het constructeurskampioenschap. Elk punt is belangrijk. ''Met het gevecht waarin we nu inzitten, moeten beide wagens elk weekend punten scoren.''