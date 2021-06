Christian Horner waarschuwt FIA: "Zijn jullie nog geloofwaardig?"

Red Bull-baas Christian Horner heeft gezegd dat de FIA ​​het risico loopt om haar geloofwaardigheid te verliezen als ze niet consistent zijn in hun toezicht op de paddock. De FIA ​​heeft, onder druk van het Mercedes-team, de afgelopen weken twee belangrijke technische richtlijnen ingevoerd die een impact hebben gehad op kampioenschapsleiders Red Bull.

Als eerste werden vanaf de Franse Grand Prix nieuwe, strenge tests geïntroduceerd om te voorkomen dat de achtervleugels veel doorbuigen, zoals te zien is bij de Red Bull RB16B - die zouden te flexibel zijn. Voorafgaand aan de Grand Prix van Stiermarken kwam er bevestiging van een nieuwe procedure die op komst is om pitstops langzamer en veiliger te maken, waarbij de focus wordt weggenomen van het geautomatiseerde aspect van pitstops en meer naar de daadwerkelijke handelingen van teamleden.

Red Bull Racing staat natuurlijk bekend om haar snelle pitstops en deze nieuwe technische richtlijn heeft het team begrijpelijkerwijs boos gemaakt, waarbij motorsportadviseur Helmut Marko Mercedes ervan beschuldigde Red Bull's voordeel op dit specifieke gebied te 'stelen'.

Voor en achtervleugel

Horner en Red Bull consistentie van de FIA, vooral als het gaat om de vleugels die op Formule 1-auto's zitten. Het argument van Horner is dat als er nu nieuwe tests zijn voor de achtervleugels, ze nu ook voor de voorvleugels moeten worden geïmplementeerd. De voorvleugels zijn een gebied waar Red Bull te veel buiging ziet op de Mercedes W12.

"Ik denk dat er duidelijk veel rumoer is gemaakt over de achtervleugel", zei Horner. "Er werden nieuwe tests geïntroduceerd en de auto heeft duidelijk te allen tijde volledig aan die regels voldaan, maar het zou oneerlijk zijn van de FIA ​​om niet op dezelfde manier naar de voorvleugel te kijken. De geloofwaardigheid moet niet een punt van discussie worden, en dan moet je zorgen dat dit soort dingen eerlijk verlopen voor een ieder van ons."

"Natuurlijk hebben we beelden gezien van recente races en natuurlijk zijn we gewoon op zoek naar consistentie. Consistentie in de toepassing van de voorschriften die betrekking hebben op de achtervleugel, en uiteraard valt de voorvleugel in dezelfde categorie."