Christian Horner zo trots als een pauw: "Dit was de meest dominante overwinning van ons tot nu toe"

Red Bull Racing doet goede zaken op 'hun' Red Bull Ring in Oostenrijk. Met de overwinning van Max Verstappen op eigen bodem weet Red Bull Racing vergroot de renstal de voorsprong op Mercedes tot 40 punten in het wereldkampioenschap Formule 1 voor constructeurs.

Als Verstappen de race als snelste weet af te leggen klinkt Horner enthousiast via de boordradio om zijn ster-coureur Verstappen te complimenteren.

"Dat was echt klinisch, Max. Wat een geweldige, geweldige rit, well done", vertelt Christian Horner nadat Verstappen de 71 ronden als snelste weet af te leggen.

Als Horner de microfoon van Sky Sports F1 onder zijn neus krijgt, zegt de met SpiceGirl Geri Halliwell gehuwde Brit: Dit was veruit ons meest dominante overwinning tot nu toe dit seizoen."

Red Bull Racing wist de Formule 1 vier jaar lang te domineren door de kampioenschappen te winnen met Sebastian Vettel, en nu lijkt het team hard te bouwen aan wellicht wederom een wereldtitel, nu met Nederlander Max Verstappen.



Verstappen leidt nu het kampioenschap voor coureurs met 156 punten, Lewis Hamilton heeft twintig punten minder dan de Limburgse coureur.

De overwinning van Max Verstappen is de vierde racewinst op rij voor Red Bull Racing. Helmut Marko zei eerder deze week dat het team van plan is om ook de volgende race komend weekend op dezelfde baan te winnen: dat zou betekenen dat het team vijf races op rij wist te winnen.

Horner vertelt nadat het Wilhelmus geklonken heeft en nadat Helmut Marko nat is gespoten op het podium bij Sky Sports F1:

"Het hele team werkt momenteel enorm goed. Het enige probleem dat wij in deze race hadden, was tijdens de pitstop van Checo. Verder was het een vlekkeloze dag. Dat is vooral te danken aan Max, die de race zo goed wist te managen."

Horner vertelt dat de eenstopper de juiste manier bleek om de race naar hen toe te trekken. Mercedes was tot dit jaar onverslaanbaar en bijzonder dominant sinds de invoering van de V6 turbo hybride-motoren in 2014.