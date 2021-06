Hamilton krijgt nieuwe tik van Verstappen: "Ik had een eenzame race"

Max Verstappen heeft zijn tweede achtereenvolgende race uit zijn Formule 1-carrière gewonnen. Nadat hij vorige week in Frankrijk wist te winnen, schreef hij nu de Grand Prix van Stiermarken op zijn naam. De Nederlander begon vanaf pole position en reed zonder al te veel moeite naar de winst.

Lewis Hamilton begon als tweede en finishte ook op die plek. De Brit zag zijn concurrent vanaf de start langzaam wegrijden en bleek nog opgewassen tegen de snelheid van Red Bull Racing.

De Mercedes-coureur ziet het met leden ogen aan. Hij zei bij F1TV: "Ik had een erg eenzame race. Ik probeerde Max bij te houden maar dat lukte echt niet. De snelheid die ze hebben geeft duidelijk aan dat ze de laatste races verbeteringen hebben aangebracht."

"Ik weet niet waar we elke keer tijd verliezen, ik kon hem gewoon niet bijhouden. De lange runs zagen er wel goed uit, die zijn wel beter geworden aan onze kant."

Topsnelheid

Mercedes verliest de strijd echter op topsnelheid van Red Bull, iets wat de afgelopen jaren vooral andersom was. De zevenvoudigwereldkampioen klaagt al een tijdje over de topsnelheden: "We verliezen veel tijd op de rechte stukken, althans zo voelt het wel. We hebben als team goed gepresteerd vandaag en moeten vooral daarmee doorgaan."

