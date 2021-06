Lando Norris nog altijd pissig op Daniel Ricciardo: "Ik heb niets tegen hem, maar dit had hij niet moeten doen"

McLaren-coureurs Lando Norris en Daniel Ricciardo moeten nog iets uitspreken met elkaar, voordat zij vrijdag weer in de auto's zullen plaatsnemen voor de vrije training van de Stiermarken Grand Prix in Oostenrijk. Lando Norris zit het nogal hoog, zo lijkt het: de manier waarop Ricciardo hem aan het begin van de race in Frankrijk inhaalde zit Norris niet lekker.

"Ik heb niets tegen hem, maar dit had hij niet moeten doen."

Daarom zal Norris zal nog eens een goed gesprek moeten voeren met zijn teamgenoot Daniel Ricciardo. De Britse McLaren-coureur werd tijdens de Grand Prix van Frankrijk ingehaald door Ricciardo, maar dat ging er volgens Norris veel te agressief aan toe.

Aan het begin van de race op Paul Ricard vechten de twee coureurs uitkomend voor McLaren een duel met elkaar uit, Richardo onderneemt een moedige poging om voorbij zijn teamgenoot te komen in de eerste bocht. Dat lukt hem, maar Norris denkt er het zijne van. Hij lijkt behoorlijk aangebrand over die manoeuvre van Ricciardo.

Norris is er behoorlijk fel over, en steekt pittig van wal. Dat valt te lezen op de Braziliaanse tak van de website motorsport.com, waar Norris wordt geciteerd: "Ik heb niets tegen hem, maar dit had hij niet moeten doen. Tegelijkertijd; dit hoort bij het racen."

Norris wordt verder geciteerd: "Als ik hem was geweest had ik waarschijnlijk hetzelfde gedaan, maar ik zat aan het randje van de baan. Als er een normale uitweg of een uitloopstrook was geweest aan de rechterkant dan zou ik nu niet hebben geklaagd, maar vanwege alle bulten en vibraties daar moest ik maar rechtdoor gaan want hij kneep mij af. Het zit niet in mijn aard om te klagen, maar wij zullen er zeer zeker een gesprek over voeren."

Volgens de website gaat Norris de kwestie nu intern bespreken met zijn team. Blijkbaar zit de kwestie hem wel zo hoog dat hij zijn ongenoegen alvast met de buitenwacht meende te moeten delen. Uiteindelijk finishte Norris de race voor Daniel Ricciardo op de vijfde plaats.

Lando Norris is dit jaar goed begonnen: hij staat nu vierde in het wereldkampioenschap Formule 1 en heeft zelfs meer punten weten te scoren dan Mercedes-coureur Valtteri Bottas.

Hommeles tussen zijn teamgenoten is niet waar Zak Brown op zal zitten te wachten nu zijn team in 2021 sterk voor de dag komt. McLaren is dit jaar volop in gevecht met Ferrari voor de derde plaats in het constructeurskampioenschap.