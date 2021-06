Perez na derde plek GP Frankrijk: "Auto was eerst vrij onbestuurbaar, maar kwamen daarna in een goed ritme"

Sergio Perez wist na de Grand Prix van Frankrijk wederom een podiumplaats voor het Red Bull Racing team te scoren. Hij finishte de race op het Circuit Paul Ricard als derde. Hij startte de race als vierde, maar leek vrij al vrij gauw niet het tempo te kunnen volgen wat werd gereden door Max Verstappen, Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Echter, in de slotfase van de Grand Prix wist de Mexicaan aansluiting te vinden en Bottas alsnog in te halen voor de derde plek.

"Het was erg belangrijk om gedurende de eerste paar ronden binnen de limieten van de auto te blijven", zo vertelt een zichtbaar uitgeputte Perez. "Die eerste paar ronden was de auto behoorlijk onbestuurbaar, de wind pikte op en we reden natuurlijk ook met minder downforce. Het was behoorlijk lastig om de aansluiting te behouden."

"Echter, na de beginfase van de race merkte ik dat de auto wat kalmer werd, en ik kreeg daardoor meer zelfvertrouwen in de auto; ik kwam in een goed ritme terecht", zo vertelt Perez verder. "We reden best lang door op de eerste set banden, dat heeft uiteindelijk zijn vruchten afgeworpen."

Perez merkte ook op - net als vrijwel elke coureur vandaag - dat de mate van slijtage een stuk hoger was dan van tevoren geanticipeerd werd. "De baantemperatuur was een stuk hoger dan we in eerste instantie hadden ingeschat, dat maakte het best wel lastig omdat de slijtage daardoor erger was."

"De race was uiteindelijk erg goed, de strategie was goed. Ik ben blij dat we als team de race hebben kunnen winnen, we hebben vandaag goede punten voor het team gescoord", zo concludeerde een tevreden Perez tegenover Martin Brundle.