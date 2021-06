Alpine gaat snijden: "We hebben te veel jonge coureurs in onze opleiding"

Alpine CEO Laurent Rossi geeft toe dat het Franse team momenteel te veel jonge coureurs in hun gelederen heeft. Er zijn op zijn minst drie jonge coureurs met veel potentie in de Formule 2 die deel uitmaken van de Alpine Academy; Guanyu Zhou, Oscar Piastri en Christian Lundgaard.

Ze hebben allemaal indruk gemaakt in de opstapklassen en zullen de komende jaren de stap naar de F1 willen maken, maar die ruimte zal er niet snel komen bij Alpine zelf. Nu Fernando Alonso in ieder geval tot eind 2022 vastligt, zou Esteban Ocon de man zijn geweest die ze konden vervangen, maar de Fransman heeft zojuist een nieuw contract getekend dat tot 2024 loopt.

Luxeprobleem

Dat plaatst het team in een moeilijke positie met betrekking tot wat te doen met hun jonge coureurs. Rossi geeft toe dat er misschien te veel op de loonlijst staan en sluit 'ontslagen' niet uit. Hij vertelde de media in Paul Ricard: "We hebben veel van hen die op de deur kloppen, zoals Christian Lundgaard en Guanyu Zhou. Ze zijn nog één of twee vrije trainingen verwijderd van de superlicentie. Oscar Piastri heeft de superlicentie al."

“Eerlijk gezegd hebben we er eigenlijk te veel. Op dit moment zijn we alle opties aan het bekijken; Of ze nu bij ons doorgaan, of ze naar een ander team gaan, of dat ze op middellange termijn deel gaan uitmaken van ons team als reservecoureur. We bekijken al deze opties en we hebben er eigenlijk genoeg. Dus zoals ik al zei, daar heb ik best geluk mee."