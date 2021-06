Valtteri Bottas heeft het zwaar: "Ik weet dat de goede momenten nog komen"

Mercedes-coureur Valtteri Bottas heeft geen beste seizoenstart in 2021. Sterker nog: het is zijn slechtste ooit. Tijdens de persconferentie vooraf aan de Franse Grand Prix ontkomt de Fin dan ook niet aan de vragen naar aanleiding van de aanhoudende geruchtenstroom dat Bottas wordt worden vervangen door George Russell.

Uitdaging

Bottas geeft toe zich daar erg ongemakkelijk bij te voelen. Hij zegt dat de uitdaging nu voor hem is om niet aan de toekomst te denken, maar zich te richten op het winnen van races.

Bottas: "Als ik nu terugkijk op de start van dit seizoen, dat verre van ideaal is geweest om meerdere redenen en veel momenten van pure pech, dan is het geen gemakkelijk gevoel als je ziet dat het seizoen nog niet loopt zoals je had gehoopt."

Stress

Bottas ziet er prikkelbaar uit, hij knippert sneller dan anders met zijn ogen. De Finse coureur vertelt zijn antwoorden in een rap tempo en soms moet hij meer dan voorheen zoeken naar woorden; hij lijkt de stress niet goed te kunnen verbergen, als hij de pers te woord staat op Paul Ricard. Tijdens de vorige race in Bakoe kwam Bottas niet verder dan de 12e positie, Lewis Hamilton finishte na zijn fout in de eerste bocht als vijftiende.

Bottas: “Alles wat wij willen is winnen. Dat is elke race weer ons doel, en als wij niet winnen dan is dat voor niemand een relaxte situatie en het maakt dat wij nog harder gaan werken."

Elkaar de schuld geven

In Imola crashte Bottas hard van de baan nadat George Russell hem te weinig ruimte gaf, in Monaco kreeg hij onterecht de schuld van de mislukte pitstop. Teambaas Toto Wolff beweerde dat Bottas wel eens een paar centimeter op de verkeerde plek was komen stil te staan. Bottas liet alles uitzoeken en kon laten zien dat hij precies op de juiste plek was komen stil te staan. Wolff gaf later toe dat hij daar fout zat.

Het zal voor Bottas moeilijk zijn te zien dat Lewis Hamilton vervolgens het hele team om zich heen krijgt na een fout die niemand Hamilton durft kwalijk te nemen. Het knopje zat op een verkeerde plaats op het stuur, waardoor Hamilton doorschoot na de herstart en geen punten scoorde in Bakoe: een ontwerpfout waarvoor het hele team schuld te dragen had. Dat zei de technisch directeur van Mercedes in een snel gepubliceerde video die op de sociale kanalen van Mercedes kwam te staan, de dag na de Grand Prix van Azerbeidzjan.

Mercedes worstelt

Sportief gezien ging Valtterri Bottas in Bakoe af als een gieter; hij werd zelfs zó vaak ingehaald dat hij buiten de punten eindigde. De keuze voor een auto met meer neerwaartse druk bleek niet goed te werken, in Monaco waren de rollen andersom en reed Hamilton met de langzamere afstelling die daar de verkeerde keuze bleek te zijn. Het lijkt op de vorm van Lewis Hamilton in Monaco: daar had Bottas duidelijk de snellere en betere afstellingen gevonden voor zijn Mercedes. Bottas moest tijdens zijn pitstop uitvallen vanwege de vastgedraaide wielmoer en kon zijn goede race niet omzetten in resultaat.

Het beste moet nog komen..

Bottas baalt er duidelijk van, maar hij weet ook dat het niet anders is. "Zoals alles in het leven gaat ook de sport op en neer. Ik weet dat de pieken nog zullen komen, de goede momenten, en het team weet dat ook. Ik voel mij gesteund door het team en dat maakt het makkelijker om ermee om te gaan."

Bottas herinnert de journalisten eraan dat het pas de zevende race van 23 is, er is nog een lange weg te gaan, benadrukt de Fin. "Maar momenteel zitten wij niet in de piek over het algemeen genomen, maar dat is wel weer ons doel."

RTL Deutschland verspreidde eerder deze week het gerucht dat Mercedes-teambaas Toto Wolff Bottas inmiddels zou hebben ingelicht dat Bottas niet in de tweede Mercedes zit volgend jaar.

Bottas: "Met Toto praat ik heel vaak, dat is voor ons normaal, en wij hebben de laatste tijd gesproken zoals altijd, maar dit verhaal kan ik niet bevestigen. In ieder geval heeft niemand mij iets verteld. Dus ja, dat is niet waar, dat is speculatie maar dit soort geruchten zijn niet op feiten gebaseerd, die zijn gemaakt voor de clicks en zo gaat dat nu eenmaal. Voor mijn gevoel zegt dat niet iets over mijn toekomst. Ik wil gewoon races winnen en de resultaten bereiken waar ik persoonlijk op mik."