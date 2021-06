Burgemeester Londen in gesprek met F1 voor stratenrace

De burgemeester van Londen heeft toegegeven geïnteresseerd te zijn in het verwelkomen van de Formule 1 in de Britse hoofdstad. Dit tot tevredenheid van enkele teambazen, die graag zien dat de hoofdstad van Engeland wordt toegevoegd op de F1-kalender.

De meeste F1-teams zijn gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, waardoor een tweede thuisrace zeer welkom zou zijn. In mei zei Toto Wolff: "Racen in Londen zou alles overtreffen. Ik hoop dat de burgemeester van Londen en premier Boris Johnson dit lezen en dat we iets op gang kunnen brengen.

Londen geen sporthoofdstad

Volgens een bericht in de Londense krant Evening Standard beweren kenners dat Londen zijn 'status' als sporthoofdstad van de wereld heeft verloren.

Burgemeester Sadiq Khan geeft toe dat hij er alles aan wil doen om dat tij te doen keren. Hij onthulde dan ook in gesprek te zijn met FOM om de koningsklasse naar Londen te halen. Khan: "We praten met de Formule 1 en ze zijn erg ontvankelijk. De realiteit is dat de regerend kampioen van de wereld een Brit is. Lewis Hamilton is een aanwinst voor onze natie en de sport, en het zou geweldig zijn om een Grand Prix in de hoofdstad te hebben - om Silverstone en Londen samen op de kalender te hebben."

"Ik denk dat volgend jaar te vroeg zou zijn, maar ik ben echt onder de indruk van de Formule 1 en ik wil zo snel mogelijk ervoor zorgen dat we het voor elkaar krijgen en we de F1 in Londen zien racen door de straten."