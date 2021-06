Binnen 5 jaar strijden om de titel legt druk binnen Aston Martin

Aston Martin heeft intern alle druk op het team gelegd door te stellen dat het binnen drie tot vijf jaar mee moet gaan strijden om het kampioenschap in de F1. Het team behaalde in Bakoe een zeldzaam podium maar verwacht nu dat binnen enkele jaren overwinningen de normaalste zaak van de wereld zijn.

Teambaas Otmar Szafnauer vertelde in gesprek met de Duitse RTL: "Als we binnen drie tot vier jaar een kanshebber op het wereldkampioenschap zouden kunnen zijn, zou ik dat zeker een succes noemen. Ik denk dat we het winnen van de titel binnen vijf jaar als een succes zouden beschouwen."

Hoewel dat ambitieus en onwaarschijnlijk lijkt, bevindt de voormalige Racing Point-team zich in een periode van agressieve groei na de overname door Lawrence Stroll.

Vergelijking met Red Bull en Mercedes

Szafnauer denkt dat het op Silverstone gevestigde team op schema ligt voor toekomstige buit. "Als je kijkt naar de teams die de afgelopen tijd meerdere wereldkampioenschappen op rij hebben gewonnen, kostte het Mercedes vier jaar na de aankoop van Brawn. En voor zover ik me kan herinneren, was het tijdsbestek voor Red Bull na de aankoop van Jaguar vergelijkbaar - drie tot vier jaar."

De ambitie van Aston Martin voor 2021 - de derde plaats in het wereldkampioenschap - lijkt echter buiten bereik.

"We zullen hard vechten in het middenveld en zien hoe hoog we kunnen komen. We willen tegen het einde van het jaar in de bovenste groep zitten", voegde Szafnauer eraan toe, terwijl Aston Martin momenteel zesde staat van de tien Formule 1-teams.