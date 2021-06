Pirelli neemt middelste drie compounds mee naar Paul Ricard voor Grand Prix van Frankrijk

Bandenfabrikant Pirelli neemt voor komend weekend dezelfde type banden mee naar het Franse Paul Ricard als waarmee de teams het in 2019 moesten doen tijdens e vorige Franse GP. Op Paul Ricard staat komend weekend de Grand Prix van Frankrijk op het programma. De bandenfirma neemt dus de middelste drie compounds van het rubber mee: De C2 voor de witte harde band, de C3 als medium-band en de C4 als de zachte band.

De bandenfabrikant en de Formule 1-teams hebben enige ervaring met het rubber en het strakke asfalt op het High Test Test Track. In 2019 was de baan namelijk vlak voor de race voorzien van een nieuwe asfaltlaag.

De bandenslijtage zou naar verwachting "redelijk laag" moeten zijn, verwacht de bandenfabrikant. Toch wordt in het bijzonder de dertiende bocht benoemd; daar krijgt het rubber toch behoorlijk op z'n falie omdat het daar een constante energie vergt van de band, zo laat het team weten.

Pirelli-baas Mario Isola weet zich nog te herinneren dat tijdens de vorige Franse Grand Prix van twee jaar geleden de meeste coureurs kozen voor een één-stopstrategie. "Toch zagen wij dat er een aantal verschillende soorten één-stopstrategieën werden gereden, waarmee het aantal strategieën waarmee je je kunt onderscheiden toch weer toeneemt.”

