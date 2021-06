Tweede Grand Prix dit jaar mogelijk in Austin

Indianapolis hoopte dit jaar op de reservelijst te kunnen komen voor het geval er Grands Prix niet door kunnen gaan vanwege corona. Het lijkt echter niet Indiana, maar Texas dat een voordeel zal krijgen, zo is bekend geworden. Als er een tweede race in Amerika zal plaatsvinden zal dit gebeuren op het circuit van Austin.

Terwijl F1-CEO Stefano Domenicali worstelt om een ​​volledige F1-kalender met 23 te behouden te midden van de aanhoudende coronacrisis, bleek dat meer locaties in Amerika deel zouden kunnen uitmaken van een back-upplan in het geval van meer annuleringen.

De baas van de Indianapolis Motor Speedway, Roger Penske, zei echter dat het voormalige circuit waar de F1 voorheen ook reed, dit jaar geen optie is voor koningsklasse. Hij vertelde aan Associated Press: "We zijn op dit moment niet in een positie om mee te doen."

De huidige US GP-chef Bobby Epstein heeft nu echter aangegeven dat een tweede race in Austin niet kan worden uitgesloten.

'Mogelijk'

Nog geen twee weken geleden vertelde hij de media dat het slechts "paddock-geruchten" waren. Maar nu hij heeft ESPN verteld dat een tweede Grand Prix dit jaar op het Circuit of the Americas in Texas inderdaad mogelijk is.

"Zolang ik het woord mogelijk ervoor zet, zitten we goed. 'Een tweede race in Austin is mogelijk' - ik las dat en dacht: 'nou, dat is waar'. Een tweede race in Austin is een uitgemaakte zaak - dat is niet waar", hield hij vol.

"Maar het is makkelijk om het om te draaien als ze besluiten dat ze dat willen en nodig hebben. Het is de beste beslissing voor de sport. Ze kunnen die beslissing nemen en wij zijn voorstander van dit plan."