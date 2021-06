Sportkrant: 'Pirelli concludeert dat te lage bandenspanning crashes Lance Stroll en Max Verstappen veroorzaakten in Bakoe'

Na uitgebreide analyse komt bandenmaker Pirelli tot de conclusie dat het geen fabricagefout of ontwerp-fout is geweest waardoor Lance Stroll en Max Verstappen op hoge snelheid van de baan crashten in Bakoe tijdens de Grand Prix van Azerbeidszjan. Dat beweert La Gazzetta dello Sport, althans.

De officiële verklaring van de bandenmaker moet nog worden wereldkundig gemaakt, maar de Italiaanse media meldden alvast dat dit de te verwachten conclusies zullen zijn.

Max Verstappen voorspelde echter al direct na de race dat dit de uitkomst wel zou worden van het 'onderzoek' door Pirelli. Bandengenie Kees van de Grint, die sleutelfactor was namens Bridgestone achter de successen van Michael Schumacher en Ferrari, pleitte vorige week al voor meer expertise bij de FIA, omdat het onderzoek van Pirelli nu erg veel weg heeft van de slager die zijn eigen vlees keurt.

Pirelli-baas suggereerde eerst dat 'troep op de baan' oorzaak was

Vorige week zei Pirelli-baas Mario Isola de ontplofte banden grondig te zullen onderzoeken: "We moeten eerst de banden analyseren voor we de oorzaak van de crash kunnen achterhalen."

"Mijn eerste suggestie is echter dat er troep op het circuit heeft gelegen waardoor de banden linksachter kapot zijn gegaan. Die band krijgt namelijk niet de meeste druk op het circuit in Bakoe. We gaan eerst onderzoek plegen, daarna komen we met een officiële verklaring."

De niet erg verrassende uitkomst van het onderzoek zal volgens de roze sportkrant gaan uitwijzen dat er geen aanwijzingen zijn die duiden op fouten van Pirelli. Volgens de gewaardeerde krant die vaak niet ver van de waarheid zit, melden bronnen vanuit Pirelli dat Red Bull Racing en Aston Martin met te lage bandenspanning zouden hebben gereden.

Dat onderzoek is dus nog niet officieel naar buiten gekomen, maar volgens La Gazetta Dello Sport is de bandenfabrikant tot de conclusie gekomen dat er inderdaad geen fouten zijn gemaakt bij het ontwerp van de band, bronnen binnen Pirelli zouden opgelucht zijn dat de oorzaak niet bij Pirelli zou liggen.

Na de vrijdagtrainingen in Bakoe concludeerde Pirelli dat de bandenspanning omhoog moest en dus adviseerde de bandenfabrikant de F1-teams om de banden verder op te pompen. Pirelli belooft tegelijkertijd wel dat de banden volgend jaar beter zijn.

Op de sociale media drijft men de spot met de bandenmaker.

