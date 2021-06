Pirelli: "Volgend jaar zullen de banden beter zijn"

Pirelli-baas Mario Isola heeft beloofd dat het in 2022 een ander verhaal zal zijn in termen van de degradatie van de banden. Het Italiaanse bedrijf kreeg veel kritiek in de nasleep van de Grand Prix van Azerbeidzjan, waarin zowel Lance Stroll als Max Verstappen plotseling crashen nadat hun band linksachter plofte.

Maar zelfs daarvoor sprak David Coulthard zich uit niet blij te zijn met de Pirelli-banden. Hij verklaarde dat hij het niet leuk vindt hoe afhankelijk de serie is geworden van het bandenmanagement dat uitgevoerd moet worden om de banden niet te veel te laten slijten.

Isola wijt dat aan zo'n hoge degradatie en zegt dat dat vanaf volgend jaar geen probleem zal zijn. Hij zei tegen diverse media over Coulthard: "Hij houdt niet van het huidige systeem waarbij we banden hebben met enige degradatie die, zoals je weet, zijn ontworpen om dit niveau van degradatie te hebben."

“Het wordt volgend jaar een ander verhaal omdat ons is gevraagd om de nieuwe 18-inch banden te ontwerpen met andere eigenschappen: minder oververhitting, minder degradatie."

“Coulthard gaf alleen maar zijn mening over de huidige regelgeving en het huidige systeem. En dat begrijp ik volledig, want hij is een coureur die hij meer dan 10 jaar geleden heeft gereden toen het een heel andere situatie was. We weten dat met de huidige auto's die heel, heel snel zijn, zelfs als ze veel zwaarder zijn in vergelijking met het verleden, je veel druk op de banden legt, dus dit veroorzaakt degradatie."

Verlies downforce

"Ook als je een andere auto volgt, verlies je downforce en dit is een bijkomend element. Dus we werken samen met de FIA ​​en FOM om volgend jaar een andere situatie te hebben. Ik ben er zeker van dat als je geen downforce verliest wanneer je een andere auto volgt met banden die zijn ontworpen met andere kenmerken, we het doel kunnen bereiken."