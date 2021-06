F1-Baas Domenicali vreest voor imagoschade Pirelli

Pirelli krijgt veel kritiek na twee klapbanden in de Grand Prix van Azerbeidzjan. Formule 1-baas Stefano Domenicali vraagt respectvol te blijven naar de bandenfabrikant en adviseert om voorzichtig te zijn met het trekken van conclusies. Imagoschade ligt volgens hem op de loer.

Lance Stroll en Max Verstappen zijn in de straten van Bakoe het slachtoffer. Hun linker achterband ploft uit elkaar op het lange en snelle rechte stuk. Beiden knallen hierdoor hard in de betonnen muur en staken de strijd. Voor Verstappen extra zuur. De Red Bull-coureur reed op het 6 kilometer lange stratencircuit comfortabel aan de leiding voordat de pechduivel langs kwam.

Verstappen uit na afloop kritiek op Pirelli en twijfelt of de bandenfabrikant wel de ware oorzaak gaat vertellen. Domencali begrijpt de frustraties van de Nederlander, maar de F1-baas vindt ook dat coureurs moeten oppassen met voorbarige conclusies.

Domenicali: "Één verkeerd woord kan veel schade aanrichten. Dat is moeiijk te herstellen en we moeten dat vermijden. Wij runnen met ons allen een grote bedrijf waarin rijders een belangrijke stem hebben. Natuurlijk is frictie en discussie onderdeel van het spel en dat maakt de F1 ook interessant.''

Voorafgaand aan dit seizoen drukte Domenicali de rijders al op het hart om frustraties en onvrede binnenskamers te houden.