Gerhard Berger voorziet belangrijke rol voor Sergio Perez en Valtteri Bottas in wereldkampioenschap F1

Bottas moet zijn vorm terug zien te vinden en weer op snelheid komen na zijn slechte Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe. Terwijl George Russell geduldig wacht tot hij zijn kans krijgt bij Mercedes, staat de druk er voor de Finse coureur volop.

Voormalig F1-coureur Nick Heidfeld zei tegen f1-insider.com dat Bottas dit jaar Hamilton pas voor het eerst echt op volle toeren ervaart, sinds zijn komst naar het team toen hij in 2017 Nico Rosberg verving bij Mercedes.

"Hamilton voelt de druk van Verstappen en hij gaat er echt voor. Dat is waarom wij nu waarschijnlijk de beste Hamilton ooit zien."

"Het is normaal dat zelfs hele goede coureurs zoals Bottas dan een probleem hebben."

Terwijl Pierre Gasly en Alexander Albon het niet lukten om te schitteren naast Max Verstappen, krijgt Sergio Perez dat nu wel voor elkaar bij Red Bull. F1 legende Gerhard Berger denkt dat Perez en Bottas wel eens een doorslaggevende rol kunnen gaan spelen in het wereldkampioenschap dit jaar.

Berger: "De teamgenoten zijn erg belangrijk. Dat is waarom de overwinning van Perez in Bakoe zo'n goed resultaat is voor Red Bull, want het verstevigt Perez en helpt hem om zelfvertrouwen op te bouwen."

Berger zag ook dat Perez al het hele weekend snel was in Bakoe, ook in Monaco zat de tweede Red Bull er goed bij. "Zelfs voordat Verstappen uitviel was Perez geweldig behulpzaam voor Max. Dat is precies wat Red Bull nodig heeft."

Berger vervolgt zijn verhaal: "Ik weet niet wat er aan de hand is met Bottas, maar hij moet zijn vorm weer zien te vinden. Eén ding is namelijk heel zeker: het gevecht tussen Hamilton en Verstappen komt tot een hoogtepunt en Perez en Bottas zullen daarbij een heel belangrijke rol vervullen", zo voorspelt Berger.