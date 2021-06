Max Verstappen denkt twee tienden per ronde sneller te zijn als hij in dezelfde auto zou rijden als Lewis Hamilton

Max Verstappen meent dat hij twee tienden sneller zou zijn als hij in dezelfde auto als die van zijn titelrivaal Lewis Hamilton zou rijden.

Doordat zowel Verstappen als Hamilton nul punten scoorden in de Grand Prix van Azerbeidzjan is het verschil tussen de twee kemphanen nog altijd vier punten. Dat verschil had echter uit kunnen lopen naar zo'n vijftien punten verschil, maar zowel Verstappen als Hamilton scoorden niet in Bakoe.

Max Verstappen viel uit na een exploderende linker achterband van Pirelli, Lewis Hamilton maakte de fout van het seizoen tot dusverre door recht door te schieten na de herstart. Een ‘vingerprobleem’ zou daarvan de ongemakkelijke oorzaak zijn geweest.

Mercedes lijkt de weg volledig kwijt te zijn na twee slechte Grands Prix op stratencircuits Monaco en Bakoe. Volgens Lewis Hamilton heeft Red Bull momenteel de snellere auto, maar Max Verstappen laat duidelijk weten dat zijn prestaties echt niet alleen aan zijn mogelijk snellere Red Bull zouden liggen.

'Twee tienden sneller'

Max Verstappen: “Ik zou zeggen dat als ik hem was en ik zou in zijn auto rijden, dat ik twee tienden sneller zou zijn. Maar het maakt me niet echt uit wat hij zegt.”

Verstappen twijfelt bovendien aan de uitleg dat de kapitale remfout van Hamilton bij de eerste bocht in Bakoe alleen maar de schuld is van een knopje dat verkeerd zou staan in de cockpit van Hamilton.

Verstappen merkt verder op: “Iedereen probeert zijn best te doen, toch? Ik ga niet zeggen dat hij fouten maakt omdat hij druk voelt. Iedereen probeert er het maximale uit te halen, dus ik ook. Lewis moet dit jaar niet alleen de strijd aangaan met zijn teamgenoot, maar ook met een ander team. Dat voegt een extra dimensie toe en ik denk dat dat alleen maar goed is voor de sport.”