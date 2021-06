Jacques Villeneuve: "Max Verstappen verdient eerste plaats na enorme fouten van Lewis Hamilton"

Jacques Villeneuve zegt dat Max Verstappen het verdient om eerste te staan in de WK-stand Formule 1 na de "grote fouten" die Lewis Hamilton recent maakt.



Na de Grand Prix van Monaco grepen Max Verstappen en Red Bull Racing met Honda de leiding in beide wereldkampioenschappen Formule 1 met ijzeren vuist over van Lewis Hamilton en Mercedes.

Afgelopen weekend zakte Mercedes door haar eigen bodem: hoewel de coureurs allebei aan de finish kwamen, scoorde Mercedes exact nul punten in de Azerbeidzjan Grand Prix in de straten van Bakoe.

Zelfs Haas-coureurs Mick Schumacher en Nikita Mazepin wisten de finish sneller te bereiken dan Lewis Hamilton in de Mercedes.

Terwijl Max Verstappen getreiterd door de pechduivel uitviel met een klapband, wist de voormalige succesformatie van Toto Wolff daarvan niet te profiteren. Lewis Hamilton maakte een kapitale fout bij de herstart, volgens teambaas Toto Wolff een gevolg van een ongemakkelijk 'vingerprobleem' bij de zevenvoudig wereldkampioen.

Voorsprong in WK-stand constructeurs uitgebreid

Uiteindelijk reist Max Verstappen met hetzelfde voorsprongetje van vier WK-punten op Lewis Hamilton naar de volgende Grand Prix in Frankrijk. Omdat Sergio Perez de kruimeltjes wegsnoept die Verstappen en Hamilton laten liggen na hun pech en respectievelijke foutengala, loopt Red Bull Racing maar liefst 26 punten uit op Mercedes in de WK-stand voor constructeurs.

Formule 1-wereldkampioen van 1997 Jacques Villeneuve zegt nu dat Max Verstappen en Red Bull Racing die bovenste plekken in het wereldkampioenschap dik verdiend hebben nadat Verstappen volop wist te scoren na de fouten van Lewis Hamilton en Mercedes.

De fouten van Verstappen

Villeneuve: "Zij verdienen het want als je er goed naar kijkt, dan is de enige dat Max fout deed, het wijd gaan in Bahrein - waarna hij als tweede finishte - en het te wijd te gaan in Portugal, waardoor hij een punt verloor door niet de snelste tijd te noteren. Dat is alles."

De fouten van Hamilton

Villeneuve vertelt tegen racefans.net: "Als je kijkt naar Lewis: Imola (daar had hij, red.) geluk, hij zou niet in de punten moeten eindigen, hij zou achteraan horen te zijn. Maar hij herstelt, finisht tweede want hij heeft geluk met een rode vlag precies op het juiste moment. Maar hij maakte een grote fout."

Villeneuve vervolgt zijn betoog: "Dan het laatste weekend (Bakoe red.), dat was een grote fout. Ondanks dat het door van alles en nog wat zal komen: het is een grote fout. En in Monaco zat hij er gewoon niet bovenop, hij zat ook nog eens ver achter zijn teamgenoot."