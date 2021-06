Valtteri Bottas verbijsterd: "Ik kan niet sneller"

De kwalificatie van Mercedes zou dramatisch worden, zo voorspelde teambaas Toto Wolff, maar al met al valt het resultaat niet tegen. Lewis Hamilton start de GP in Azerbeidzjan op de tweede plaats, voor titelrivaal Max Verstappen, terwijl Valtteri Bottas op de tiende plaats moet starten.

Het resultaat van Bottas valt in dat opzicht wel tegen, maar de Fin heeft een gebrek aan snelheid. Voor de camera van Ziggo Sport wordt Bottas gevraagd of hij vandaag pech heeft gehad: "Met de rode vlag ja, maar dat was voor iedereen hetzelfde. Ik heb niet echt duidelijke antwoorden, het is heel raar. Ik heb hier niet de snelheid. Ik kan gewoon niet sneller. Als ik nog harder mijn best doe, sta ik in de muur."

Er is iets mis

Dat is een fikse tegenvaller voor de Mercedes-coureur, die de voorgaande jaren in Bakoe wel goed voor de dag kwam. Waar het aan ligt weet hij niet, zo geeft hij aan verbijsterd te zijn: "Ik weet dat ik hier snel kan zijn en ik weet ook hoe het voelt als je op de limiet rijdt. Ik weet niet wat het is. Ik denk dat er iets mis is. Ik kan gewoon niet sneller."

Risico's nemen

Hoewel hij dus in het middenveld start, weet Bottas dat er kansen zullen komen. Hij refereert in dat kader aan de race van enkele jaren geleden: "Met deze race weet je het gewoon niet, er kan altijd iets gebeuren. Een paar jaar geleden was ik laatste en plots ineens reed ik op de tweede plaats. We zullen proberen alle risico's te nemen."