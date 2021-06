Helmut Marko: "Hamilton kreeg 5 tienden kado door slipstream van Bottas"

De tombola in Bakoe was vanmiddag compleet tijdens de kwalificatie door vier crashes en dus ook vier rode vlag-situaties. Het zorgde voor de nodige vertraging en veel afgebroken rondes, tot frustratie van veel teams en coureurs.

De meest frustrerende was voor Red Bull en Verstappen, die door de rode vlag van de crash van Tsunoda hun ronde niet kon afmaken. Verstappen had, net als twee weken geleden in Monaco, een paarse eerste sector gereden. De Nederlander moest zijn ronde noodgedwongen afbreken en start zodoende morgen als derde, achter polesitter Charles Leclerc en Lewis Hamilton op p2.

Red Bull-adviseur Helmut Marko is ontevreden, maar legt ook uit wat hem opviel: "We waren met de eerste set banden voorzichtig. Met de tweede set banden vielen we pas aan. Max zijn tijd in de laatste poging was al flink sneller dan de tijd die hij had, maar toen crashten Tsunoda en Sainz en was het klaar."

Tactiek

Marko baalt ervan dat de teams weinig tactiek kunnen uitvoeren: "Je kunt hier in Bakoe net zo goed de tactiek vergeten. We moeten er voortaan voor zorgen dat we zo snel mogelijk onze ronde af kunnen werken door vooraan te rijden."

Mercedes had echter een tactiek die blijkt te hebben gewerkt, zo stelt Marko: "De tweede plek van Hamilton was een grote stap maar vergeet niet dat Valtteri Bottas hem heeft geholpen met een slipstream. Dat heeft hem een voordeel van 5 tienden opgeleverd en die kreeg hij kado. In de race verwacht ik niet dat ze helemaal vooraan rijden maar het veld is voor elkaar geschud dus het zal weer spannend worden."