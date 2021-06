Bizarre kwalificatie GP Azerbeidzjan: Leclerc pakt pole voor Hamilton en Verstappen door vele crashes

Charles Leclerc pakt pole position na wederom een code rood waardoor de andere coureurs geen snelle tijd konden neerzetten tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Na een crash van Yuki Tsunoda gaat ook Carlos Sainz van de baan en beschadigt daarbij zijn voorvleugel.

De top-tien is als volgt: Leclerc, Hamilton, Verstappen, Gasly, Sainz, Norris, Perez en Tsunoda.

Samenvatting

Q1

De eerste kwalificatiesessie is nog maar net onderweg als de sessie wordt onderbroken door de crash van Lance Stroll. Hij crasht zijn Aston Martin en zal dus niet meer deelnemen en moet morgen achteraan starten. Bij de herstart van Q1 weten Max Verstappen, Sergio Perez en de beide Ferrari's hun tijd te zetten als Antonio Giovinazzi crasht. De Alfa Romeo-coureur doet dat op hetzelfde punt als waar Lance Stroll 10 minuten eerder zijn groene auto uitschakelde tijdens deze kwalificatie.

Afvallers in het eerste kwalifiactiedeel zijn: Latifi, Schumacher, Mazepin, Stroll en Giovinazzi.

Q2

Alle heren gaan de ruim zes kilometer lange baan op op zacht rubber. De Red Bull-coureurs worden verrast als vlak voor hen ineens nog Sebastian Vettel naar buiten komt in de pitstraat, Perez en Verstappen moeten even op de rem, maar het gaat allemaal net goed.

Bij de eerste doorkomst noteert Max Verstappen de voorlopig snelste tijd met een 1:41.625. Verstappen vraagt via de boordradio of deze rondetijd goed zou zijn voor pole position, zijn team bevestigt dat.

De voorloplige pikorde is met nog vier minuten op de klok: Verstappen, Perez, Hamilton, Tsunoda, Leclerc, Sainz, Norris, Gasly, Bottas en Alonso.

Afvallers zouden zijn: Vettel, Ocon, Ricciardo, Raikkonen en Russell.

Terwijl Sebastian Vettel nog een kans had willen pakken om zich in de top-tien te vertonen, zoals hem ook in Monaco lukte, gooit Daniel Ricciardo roet in het spreekwoordelijke eten. Hij crasht zijn McLaren in de muur. De Australiër zat er voor het eerst dit weekend goed bij en leek zijn teamgenoot Norris veel beter te kunnen volgen dan tijdens de eerdere races.

De Australiër klinkt dan ook zwaar teleurgesteld als zijn team hem via de boordradio vraagt of hij oké is. "Ja", klinkt het verdrietig. Zijn auto zal moeten worden terugbezorgd bij zijn team, Ricciardo krijgt een lift naar zijn team terug en loopt zonder de helm op het hoofd direct naar zijn mensen om tabellen en data te bestuderen. De sessie is voorbij met een rode vlag en Sebastiann Vettel en anderen krijgen niet de kans om nog een snelle ronde te noteren.

Afvallers tijdens de afgebroken Q2 zijn: Vettel, Ocon, Ricciardo, Raikkonen en Russell.

Q3

De klokken worden weer op nul gezet. De coureurs van Mercedes, Red Bull, AlphaTauri, Ferrari en Lando Norris en Fernando Alonso gaan bepalen wie er vandaag met de pole position vandoor gaat in de straten van Bakoe.

Na de eerste doorkomst ziet de pikorde er als volgt uit:

Leclerc, Hamilton, Verstappen, Sainz, Norris, Perez, Alonso, Bottas, Tsunoda en Gasly.

Lewis Hamilton rijdt dicht achter Valtteri Bottas, ook de AlphaTauri's rijden bij elkaar in de buurt: gaan zij elkaar een slipstream leveren richting dat verschrikkelijk lange rechte stuk hier in Bakoe? Verstappen en Perez komen ook in slagvolgorde naar buiten: gaan zij ook proberen een van de auto's voordeel opleveren?

Bottas vraagt zijn team wat hij moet doen, hij wil graag een slipstream. Hij gaat langzamer rijden, Charles Leclerc gaat er voorbij er achter Bottas wordt langzaam achter elkaar aan gereden omdat iedereen een slipstream wil zien te pakken van een voorganger. De heren zullen echter op tijd over de streep moeten komen om een geklokte ronde te kunnen aanvangen.

Vierde code rood: niemand kan verbeteren

Carlos Sainz en Yuki Tsunoda zorgen voor code rood: Niemand kan verbeteren. Pole Position voor Charles Leclerc.

Hadden Verstappen en Perez eerder naar buiten gekomen en direct bij de eerste doorkomst hun snelste ronde genoteerd, dan hadden zij wellicht pole position kunnen pakken. Blijkbaar is die les niet geleerd na de kwalificatie van Monaco waarbij een soortgelijke situatie zich voordeed na de late crash van Charles Leclerc aldaar.