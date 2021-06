Lando Norris geniet nog na van de plechtigheid bij prins Albert op het podium

Lando Norris geniet nog altijd een beetje na van de feestelijke plechtigheden op het podium in Monaco, toch zet hij zijn vizier inmiddels vol op de Grand Prix van Bakoe in Azerbeidzjan.

Lando Norris genoot zichtbaar op het podium in het prinsdom. Norris: "Het was een geweldig gevoel om daar in Monaco op het podium te staan nadat het team het hele weekend al puik werk leverde."

Norris wil het momentum dan ook behouden en dit weekend uitbouwen in Bakoe. "Ik heb er echt veel zin in om weer in de auto te springen en de tweede race op een rij te rijden op een stratencircuit. Bakoe is uniek met zowel een bijzonder lang recht stuk als ook langzame bochten: daarom is het ook zo'n uitdaging om het hier onder de knie te krijgen."

Norris zegt zoveel mogelijk punten te willen scoren, hij denkt ook dat het van belang is om toe te slaan op het juiste moment, hij zegt dat het nogal eens mis kan gaan in Bakoe. "Als de kansen zich voordoen moeten wij er het meeste van maken en toeslaan.

Ook benadrukt Norris dat het van belang is om uit de problemen te blijven, zeker omdat foutjes zomaar ineens gemaakt kunnen zijn in Bakoe.