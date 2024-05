Rosberg ziet Antonelli niet als optie voor Mercedes

Het team van Mercedes is nog altijd op zoek naar een opvolger van Lewis Hamilton voor 2025. Teambaas Toto Wolff liet meerdere keren weten dat hij toptalent Andrea Kimi Antonelli ziet als een optie. Nico Rosberg waarschuwt zijn voormalige werkgever, en hij stelt dat dit te vroeg komt voor Antonelli.

Hamilton maakte begin dit jaar bekend dat hij per 2025 voor het team van Ferrari gaat rijden. Dit betekent dat Mercedes op zoek moet gaan naar een nieuwe topcoureur. Meerdere namen werden al in verband gebracht met de Duitse toprenstal, teambaas Toto Wolff liet meerdere keren weten dat hij onder de indruk is van toptalent Andrea Kimi Antonelli. De Mercedes-junior rijdt nu in de Formule 2, maar Wolff ziet een snelle promotie wel zitten.

Enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg denkt dat Mercedes beter eventjes kan wachten met Antonelli. De Duitser adviseert Mercedes in gesprek met Sky Sports: "Antonelli is zeker een toekomstige superster, maar qua timing is het jammer genoeg te vroeg voor hem. Vooral voor Toto is het te vroeg om een beslissing te maken over Antonelli. Hij moet wachten tot later dit jaar, zodat we een beter beeld hebben van hoe Antonelli het doet in de Formule 2. Hij heeft immers een sterk F2-seizoen nodig om direct door te gaan naar Mercedes. Anders, zou het logisch zijn als hij tijd doorbrengt bij een team als Williams."