F1-baas heeft toekomstplan voor Amerikaanse markt: "Teams moeten Amerikaanse coureurs contracteren"

Formule 1-baas Stefano Domenicali zegt dat het een prioriteit is om teams te laten zoeken naar jonge Amerikaanse coureurs die zich omhoog werken. Liberty Media heeft de Verenigde Staten aangemerkt als een belangrijke markt om aan te boren voor de Formule 1, sinds de controle over de sport kreeg in 2017.

Er is de Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas, die in 2021 zal terugkeren, nadat het afgelopen jaar niet doorging vanwege corona. Voor 2022 zal de Grand Prix van Miami debuteren terwijl de Formule 1 zijn aanwezigheid in het land wil vergroten.

Op zoek naar Amerikanen

Wat wel ontbreekt is een Amerikaanse coureur. De laatste Formule 1-coureur uit de Verenigde Staten was Alexander Rossi, die in 2015 vijf starts maakte voor het achterhoede team van Manor Marussia.

Wat de huidige opties betreft is er niet veel keus. IndyCar-coureur Colton Herta zou een kanshebber zijn voor een Formule 1-switch, maar hij heeft sindsdien de geruchten een nieuw contract getekend met Andretti Autosport. Red Bull heeft de Amerikaanse jongere Jak Crawford in hun opleidingsprogramma, maar op 16-jarige leeftijd komt hij nog lang niet in aanmerking voor een Formule 1-stoeltje.

Het is begrijpelijk dat Domenicali dit als een langetermijnproject ziet, maar blijft erop gebrand om ervoor te zorgen dat teams op zoek gaan naar Amerikaanse talenten.

"Weet je, we werken met de F1-teams samen en proberen te begrijpen wat de mogelijkheid is voor Amerikaanse coureurs om op korte termijn onder de aandacht te komen. Het zou zomaar ineens werkelijkheid kunnen worden. Ik zie dat, omdat ik erg pragmatisch en realistisch ben. Ik verwacht niet dat dit binnen 2 of 3 jaar zal gebeuren, maar misschien daarna. Ik weet dat er teams zijn die naar goede Amerikaanse coureurs kijken. Als ze er klaar voor zijn, dan is dit een grote opsteker voor de Amerikaanse fans."

"De mensen willen die coureurs zien, wat ze herkennen de gezichten, brengen enthousiasme en passie. Daarom is de hoop dat we heel, heel snel Amerikaanse coureurs hebben die meestrijden in het kampioenschap."