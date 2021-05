Lando Norris kijkt niet meer op social media: "Het is gewoon kut"

McLaren-coureur Lando Norris heeft gezegd dat hij zich heeft teruggetrokken van sociale media - maar nog steeds "een minion" heeft, zoals hij het gekscherend uitdrukte, om zijn platforms voor hem bij te werken. Norris heeft geholpen om een ​​jonger publiek naar de Formule 1 te trekken sinds hij in 2019 op de grid kwam en dat werd geholpen door zijn sociale media-accounts die in de loop der jaren een enorme aanhang hebben vergaard.

Hij heeft meer dan een miljoen volgers op Twitter, meer dan drie miljoen op Instagram en meer dan 350.000 hebben zijn Facebook-pagina 'geliked'. Maar terwijl Norris een zeer actieve gebruiker van sociale media was, is dat nu niet langer het geval.

Kijk nooit naar social media

Tijdens een interview met Channel 4 legt hij uit waardoor dat komt: "Ik geniet nog steeds van wat ik doe, ik heb nog steeds veel gelachen en heb een goede tijd met mijn team. Maar er is ook gewoon veel aandacht voor de job zelf."

"Ik ben nog steeds dezelfde man, die op social media de andere kant zien buiten de F1. Ik werk hard, steek veel tijd en moeite in dingen en heb de resultaten die ik dit seizoen tot nu toe heb behaald. Daarom heb ik social media afgeschaft."

Op de vraag of hij de sociale media volledig had afgeschaft, antwoordde Norris: "Nou, ik ben er nog steeds mee bezig, maar ik kijk er nooit naar. Mijn profiel staat erop, maar ik heb een 'minion', een man die voor mij werkt en typt alsof hij mij is. Maar ik ben weg van dat alles, het is gewoon kut."