Jan Lammers: "Wat Max doet is eigenlijk normaal geworden"

De winst in Monaco is voor Max Verstappen zijn twaalfde zege in de Formule 1 sinds zijn debuut in 2015. Voor Jan Lammers wordt het bijna normaal, vertelde hij zondagavond aan NOS Studio Sport.

De Red Bull-coureur leidt momenteel het kampioenschap met vier punten voorsprong op rivaal Lewis Hamilton. Het is de eerste keer dat een Nederlander bovenaan het kampioenschap staat in de Formule 1. Dit betekent volgens Lammers vooral extra druk voor Lewis Hamilton. "Je krijgt een verschuiving qua druk", legt de voormalig Formule 1-coureur uit. "Of je bent de partij die jaagt of je staat aan de leiding. Dit levert hele mooie races op. Na de Grand Prix van Monaco kun je een goed beeld schetsen van de krachtsverhoudingen tussen de teams."

Kleurrijk seizoen

Dat er een podium was met coureurs van Red Bull Racing, Ferrari en McLaren is volgens Lammers ook een goed teken. Hij denkt dat we dit seizoen andere teams dan Mercedes en Red Bull veel vaker op het podium zullen zien. "Ik denk dat dit illustratief is voor de rest van het seizoen, het wordt heel kleurrijk."

Voor Mercedes was het een teleurstellend weekend met Hamilton die als zevende eindigde en Valtteri Bottas die uitviel vanwege een wiel dat niet van zijn wagen kwam. "Bottas had een heel goed weekend, en dan gebeurt dit", doelt Lammers op de mislukte pitstop van de Mercedes-coureur. "Dan voelt het wel alsof de grond onder je wegzakt."