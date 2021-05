Ferrari-teambaas Binotto verwacht geen zege in Monaco: "Verstappen is erg snel"

Ferrari kwam donderdag zo goed uit de startblokken dat de eerste tekenen van herstel zichtbaar lijken bij het team uit Maranello. Hoewel het ook een eenmalig succes kan zijn, vanwege het bijzondere karakter van het circuit in Monaco, bleek het Italiaanse team ook vandaag het tempo aan te voeren.

Red Bull Racing doet met Max Verstappen sowieso mee om de eerste plaatsen, maar daarbij voegde zich Ferrari met Carlos Sainz en Charles Leclerc. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas hebben tot nu toe het nakijken en lijken ook gezien voor de zege in Monte Carlo op zondag.

Belangrijke pitstops

Het was ook niet Verstappen maar Leclerc die de pole position voor Monaco achter zijn naam zette. Extra leuk voor Leclerc aangezien hij een Monegask is (inwoner van Monaco).

Ferrari-teambaas Mattia Binotto had het echter niet zien aankomen: "Het zal moeilijk worden om te winnen, want Max Verstappen is erg snel. We hadden deze pole position ook niet verwacht om eerlijk te zijn. De pitstop zal het belangrijkste onderdeel van de race worden."

De vraag is of Leclerc, die in de laatste ronde van de kwalificatie crashte, daadwerkelijk van pole position kan starten. Mogelijk moet hij door de crash zijn versnellingsbak wisselen en krijgt dan een gridstraf. Binotto weet nog niet of dat zal gebeuren: "Daar is het nog te vroeg voor om iets over te zeggen. We onderzoeken nu de wagen van Charles in de komende uren."