Formule 1-kijken via een stream is momenteel erg actueel. Zeker gezien de recente ontwikkeling dat Ziggo Sport de uitzendrechten voor de F1 vanaf 2022 kwijtraakt. De nieuwe uitzendgerechtigde is naar verluid Nordic Entertainment Groep, die via hun streamingdienst VIAPLAY een pakket aanbieden in onder andere Zweden, Noorwegen en Denemarken om Formule 1 te kijken via een online stream.

Ben je in het buitenland? Dan is het vaak lastig om je favoriete stream te kunnen kijken. In Nederland is het daarentegen vaak moeilijk om buitenlandse stream te kijken.

VPN de oplossing

Daar zijn echter oplossingen voor, zoals een goede VPN waarmee je alsnog naar Formule 1 kan kijken. Hiermee kun je bijvoorbeeld Sky Sports F1 bekijken. Door de mogelijkheden van een Virtual Private Network te benutten kies je zelf welke stream je kijkt, wanneer en in welk land.

De voordelen van een VPN-verbinding zijn bovendien dat je anoniem over het internet kunt surfen en op elk gewenst apparaat kan kijken naar je favoriete sport. Daar komt bij dat het volledig legaal is, dus surfen naar illegale sites waar je wordt platgegooid met reclames die je moet wegklikken via kleine kruisjes is ook verleden tijd.

Hoe werkt het?

Het aanschaffen van een VPN-account is vrij makkelijk;

1. Via VPNgids kun je een provider uitkiezen. Zo lijkt Surfshark een betrouwbare en betaalbare optie te zijn met een uitgebreide geld-terug-garantie.

2. Je kiest via de App van de provider het land waarin je wilt kijken. Bijvoorbeeld Engeland omdat je Sky Sports F1 wilt zien.

3. Maak verbinding en kies hierna de Formule 1-stream, zodat je elke Grand Prix direct kan volgen waar je ook bent ter wereld!

Tips voor goede F1-streams

Je kunt dus overal ter wereld iedere stream die je wilt bekijken. Hieronder zijn een aantal streams te vinden die je per land kunt selecteren. Wil je bijvoorbeeld eens zien wat VIAPLAY precies uitzendt qua Formule 1? Dan kies je voor Denemarken of Zweden, waarna je de VIAPLAY-uitzending kunt bekijken.