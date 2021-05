Druk op Sergio Perez wordt nu ook vanuit Red Bull opgevoerd in aanloop naar Grand Prix van Monaco

De druk neemt toe op de schouders van Sergio Perez om zijn team meer van dienst te zijn tijdens de komende Grand Prix van Monaco. Tijdens de Spaanse Grand Prix kwam Sergio er niet aan te pas en kon hij zijn teamgenoot Max Verstappen niet bijbenen.

Geen sinecure

Het blijkt geen sinecure om naast Max Verstappen te rijden in de Formule 1. De ervaren Mexicaanse coureur werd afgelopen winter door Red Bull Racing op de loonlijst gezet nadat hij bij Aston Martin de deur werd gewezen vanwege de komst van Sebastian Vettel. Het leven als teamgenoot van Max Verstappen gaat zeker niet over rozen; eerder al worstelden Pierre Gasly en Alexander Albon als teamgenoot van de Limburgse zoon van Jos Verstappen. Het blijkt voor alle teamgenoten van Max Verstappen binnen de Formule 1 tot nu toe moeilijk om bij hem in de buurt te blijven en Perez is daarop geen uitzondering.

Gewenning

Nu er vier races zijn gereden dit seizoen, wordt het tijd dat Sergio Perez inmiddels zijn draai gevonden heeft bij Red Bull Racing. Het gat tussen Perez en zijn teamgenoot is echter nog te groot om een rol van betekenis te spelen als ondersteuner voor Verstappen. Perez gaf eerder aan nog te moeten wennen aan zijn nieuwe team, auto en omgeving, maar de periode waarin hij zich kan veroorloven om te wennen zal tegen z'n einde lopen nu het circus van de Formule 1 zich klaar maakt voor de vijfde Grand Prix van het seizoen.

Alleen

Max Verstappen zei vorige week dat het eenzaam aan de top is. "Uiteindelijk ben ik altijd alleen in gevecht", aldus Max Verstappen.

Hij vervolgt: "Zij (Mercedes, red.) kunnen makkelijk een pitstop maken want er is een gat, dus dat helpt niet."

Wereldkampioen van '97 Jacques Villeneuve denkt ook dat het Red Bull Racing ontbreekt aan een snellere tweede coureur.

Jacques Villeneuve: "Verstappen is altijd gewend om aan te vallen op de limiet. Wat hij nu nodig heeft is goede racesnelheid van zijn teamgenoot zodat hij Max kan ondersteunen in de strijd tegen Mercedes", zei Villeneuve bij Speed Week.

Druk van binnen uit wordt opgevoerd

Dr. Helmut Marko doet daar nog een schepje bovenop door te zeggen dat de afwezigheid van Perez aan de top in Barcelona Max Verstappen wel eens de overwinning kan hebben gekost. Als hem wordt gevraagd of Verstappen de race had kunnen winnen in Spanje, zei Marko tegen Motorsport Magazine. "Ja. De oplossing zou zijn geweest om Perez tussen de voorste twee te hebben."

"Dan zou Hamilton Perez voorbij hebben moeten komen en dat zou zeker niet makkelijk voor hem geweest zijn", zo voegde Marko toe waarmee de druk op Perez ook vanuit het team van Red Bull Racing zelf wordt opgevoerd in de aanloop naar de Grand Prix van Monaco.