Mooiste moment in Oostenrijk van Helmut Marko: "Overwinning van Max Verstappen met Honda in 2019"

Vandaag is het niet alleen 5 jaar geleden dat Max Verstappen zijn debuutrace voor Red Bull Racing won in Spanje, maar ook 10 jaar geleden dat de A1-Ring in Oostenrijk werd omgedoopt tot Red Bull Racing. Om de verjaardag van het circuit te vieren kijkt Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko terug op zijn beste momenten van de afgelopen tien jaar.

Volgens de 78-jarige adviseur van de energiedrankjesfabrikant is het circuit een ideaal promotiemiddel voor de regio: "De reclame voor toerisme is hier bijna begonnen. Zoals ik al zei, je kunt niet een tv-commercial ontwerpen die beter werkt dan dit. Bovendien is de standaard die hier wordt gebruikt bijna uniek in de wereld."

De Red Bull Ring is verantwoordelijk voor het grote mediacentrum en tophotels nabij het circuit. Volgens Marko kan er al in juni sneeuw vallen in de regio, terwijl er een prachtig circuit in de vallei ligt.

Wat het absolute hoogtepunt van Marko op de Red Bull Ring betreft, hij hoeft niet lang na te denken: "Onze eerste overwinning op Spielberg door Max Verstappen in 2019. Dat was de doorbraak met Honda."

In 2019 won Mercedes de eerste acht races. Verstappen wist de negende op verbazingwekkende wijze te winnen en dat alles voor het eigen publiek van Red Bull.